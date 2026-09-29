देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के बाद ज्ञानेश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी।

SC hearing on CEC: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के बाद ज्ञानेश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी। याचिका में यह भी घोषित करने की मांग की गई है कि भारत के चुनाव आयोग के अधिकार वाले फैसले उसके चेयरमैन अकेले नहीं ले सकते।

जल्द सुनवाई करने की थी मांग

सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मामला रखा और याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। सुनवाई के दौरान, सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग कई सदस्यों वाली संस्था है और कानून के तहत इसके कामकाज में जहां तक हो सके सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने चाहिए और मतभेद होने पर बहुमत से फैसला किया जाना चाहिए।

मतभेद को बताया गंभीर मामला

सिंह ने कहा, ”अगर आयोग ने सर्वसम्मति से निर्णय नहीं लिया है, तो यह एक गंभीर मामला है।” खास तौर पर ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) प्रक्रिया का जिक्र करते हुए, सिंह ने कहा कि इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या यह प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय वास्तव में आयोग का निर्णय था, क्योंकि अन्य दो चुनाव आयुक्तों ने कथित तौर पर इस पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

SIR से जुड़े मामले को गंभीर बताया

उन्होंने कहा, ”कई सदस्यों वाले कमीशन का मकसद कोई फैसला सर्वसम्मति से या बहुमत से लेना होता है। अब, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, उसे देखते हुए इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया (SIR) के लिए इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला था भी या नहीं। क्योंकि अगर कमीशन ने सर्वसम्मति से फैसला नहीं लिया है, तो… कोर्ट ने भी कहा है कि यह कमीशन का फैसला है। यह एक गंभीर मामला है। मैं बस इसे जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करने का अनुरोध कर रहा हूं।”

अगले हफ्ते लिस्ट करने पर सहमति

CJI सूर्य कांत ने इस मामले को अगले हफ्ते लिस्ट करने पर सहमति जताई। राकेश कुमार सिंह ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत यह याचिका दायर की है। इसमें मांग की गई है कि आर्टिकल 324 के तहत ECI को मिली शक्तियों का इस्तेमाल कमीशन को एक मल्टी-मेंबर बॉडी के तौर पर करना चाहिए, न कि CEC अकेले इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

आपत्तियों के संदर्भ में याचिका दायर

यह याचिका चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा ECI के नाम पर लिए गए कई फैसलों पर जताई गई कथित आपत्तियों के संदर्भ में दायर की गई है। याचिका के अनुसार, दोनों आयुक्तों ने अक्टूबर 2025 और अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 आपत्तियां दर्ज कराईं। ये आपत्तियां उन कदमों के बारे में थीं, जिन्हें उन्होंने कथित तौर पर कमीशन की मंजूरी के बिना उठाया गया माना था।