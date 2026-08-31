PM Modi And Putin: पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में बोले पीएम मोदी- युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा

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Rajesh
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पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान गए हैं। इस संगठन को बने 25 साल पूरे हो गए हैं।
PM Modi And Putin: पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान गए हैं। इस संगठन को बने 25 साल पूरे हो गए हैं।
PM Modi And Putin: पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान गए हैं। इस संगठन को बने 25 साल पूरे हो गए हैं।

एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे पीएम मोदी
PM Modi And Putin, (आज समाज), बिश्केक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद रविवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे। यहां पीएम मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध खत्म करने की हर कोशिश का समर्थन करता है।

पीएम मोदी ने भारत-रूस के बीच संबंधों को लेकर कहा, हमारे लिए यह बहुत संतोष की बात है कि हमारा सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है और हम दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखना हमारी साझा सोच रही है और भविष्य में भी यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहेगा। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान गए हैं। इस संगठन को बने 25 साल पूरे हो गए हैं।

भारत शांति की दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले साल आपकी भारत यात्रा बहुत सफल और वाकई यादगार रही। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, हमने लगातार यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा की है। जब हम पहले मिले थे, तो आपने मुझे इस मामले के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति की दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है और आगे भी करता रहेगा।

हमें युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए

पीएम मोदी ने युद्ध खत्म करने की अपील करते हुए कहा, युद्ध में बिताया गया हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है, जबकि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम मानवता में नई उम्मीद और उत्साह भरता है। हमें अंतहीन युद्ध से हटकर युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह मानवता की भलाई के लिए जरूरी है।

जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान ही मानवता की पुकार

पीएम मोदी ने आगे कहा, सभी मुद्दों का जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान ही मानवता की पुकार है और यही भारत का संदेश है। गांधी और बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है। शांति का मार्ग। आज, मैं आपके साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। मध्य एशिया में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में देश-दुनिया के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की है। इसी सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई है।

ईरान के राष्ट्रपति से भी मिले पीएम मोदी

रूसी राष्ट्रपति से मिलने से पहले एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से हुई। पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से भी मिले।