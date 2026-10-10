एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शनिवार को सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को 24 घंटे के अंदर रिहा नहीं किया गया, तो उन्हें मजबूरन फिर भूख हड़ताल करना पड़ेगा।

Sonam Wangchuk warns of a hunger strike: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शनिवार को सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को 24 घंटे के अंदर रिहा नहीं किया गया, तो उन्हें मजबूरन फिर भूख हड़ताल करना पड़ेगा। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अभिजीत दिपके सहित अन्य लोगों की बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारियों की निंदा की। वांगचुक 10 अक्टूबर वाले विरोध-प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। लेकिन, लद्दाख में घर पर कुछ जरूरी काम होने की बात कहने के एक दिन बाद अब उन्होंने इसके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है।

‘भारत में अघोषित इमरजेंसी’

उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, ”भारत अघोषित इमरजेंसी की हालत में है।” उन्होंने CJP के अभिजीत दिपके और अन्य लोगों की बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारियों की निंदा की। उन्होंने कहा, ”अगर उन्हें कल तक रिहा नहीं किया गया, तो मुझे अनशन या पदयात्रा करने पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।” CJP और विपक्षी नेताओं को चुनाव में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग व सत्ताधारी BJP के बीच ‘मिलीभगत’ के आरोपों को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई थी।

इस प्रदर्शन से थे दूर

वांगचुक ने हालात में बदलाव का हवाला देते हुए पहले विरोध-प्रदर्शन से दूर रहने के अपने फैसले पर बात की। उन्होंने कहा, ”कल जब मैंने आज के विरोध-प्रदर्शन में एकता और शांति की अपील करते हुए एक मैसेज पोस्ट किया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अघोषित इमरजेंसी की चपेट में आ जाएगा।” शुक्रवार को अपनी पोस्ट में, वांगचुक ने अपनी बात कहने के लिए फैज अहमद फैज के मशहूर शेर में थोड़ा बदलाव किया था, ”और भी गम हैं जमाने में सियासत के सिवा… राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा।”

अनशन के बाद प्रधान का इस्तीफा

पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान, वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद 20 जुलाई को एक बड़ा मार्च हुआ और आखिरकार 25 जुलाई को वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच वांगचुक अस्पताल में थे, जहां उन्होंने 23 जुलाई को अपनी हड़ताल खत्म की।