Shaheed Express Fire: शहीद एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में लगी आग, नगीना के पास मची अफरा-तफरी, सभी यात्री सुरक्षित

Shaheed Express Fire: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अमृतसर-जयनगर शहीद एक्सप्रेस की एस-6 स्लीपर बोगी से शुक्रवार रात धुआं उठने और आग की लपटें दिखाई देने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों ने आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है।

Shaheed Express Update: अमृतसर से बिहार के जयनगर जा रही शहीद एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में शुक्रवार रात अचानक धुआं उठने और आग की लपटें दिखाई देने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नगीना रेलवे स्टेशन के पास हुई। यात्रियों ने आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन रोक दी और कोच से बाहर निकलने लगे। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि इस घटना में कुछ यात्रियों के सामान को नुकसान पहुंचने की खबर मिली है।

नगीना रेलवे स्टेशन के पास लगी आग

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु कुमार के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 11 बजे ट्रेन की एस-6 स्लीपर बोगी से अचानक धुआं उठने लगा और आग की हल्की लपटें दिखाई दीं। यह देखकर यात्रियों में घबराहट फैल गई। नगीना स्टेशन से पहले कोतवाली रेलवे फाटक के पास यात्रियों ने आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। सूचना मिलने पर दमकलकर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची। कोच को खाली कराया गया और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह तकनीकी खराबी या चार्जिंग सॉकेट के पास शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है।

क्षतिग्रस्त बोगी बदली, फिर ट्रेन रवाना

आग की घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों ने प्रभावित कोच की जांच की। बोगी को मामूली नुकसान पहुंचा और कुछ यात्रियों के बैग भी जल गए। किसी यात्री के घायल होने या मौत की सूचना नहीं है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार क्षतिग्रस्त बोगी को बरेली में बदलकर उसकी जगह दूसरी बोगी लगाई गई। इस घटना के कारण ट्रेन करीब 40 मिनट तक रुकी रही। रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

आग लगने के कारणों की जांच जारी

रेलवे और पुलिस यह पता लगाने में जुटे हैं कि स्लीपर कोच में धुआं और आग किस वजह से उठी। जांच में कोच की विद्युत व्यवस्था, चार्जिंग सॉकेट और संबंधित उपकरणों की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। समय रहते ट्रेन रोकने और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की खबर है और आग लगने के वास्तविक कारण का पता जांच के बाद ही चलेगा।