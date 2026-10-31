पान मसाला एड मामले में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की बढ़ी मुश्किलें ! महाराष्ट्र FDA ने पूरी की जांच

Vimal Pan Masala Ad Case: महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने विमल पान मसाला और इलायची के विज्ञापनों को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ जांच पूरी कर ली है। जांच में तीनों एक्टर द्वारा राज्य के नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है।

Vimal Pan Masala Case: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने तीनों अभिनेताओं के खिलाफ विमल पान मसाला के विज्ञापनों से जुड़े मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है। FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को बताया कि जांच में तीनों अभिनेताओं द्वारा राज्य के नियमों का उल्लंघन किए जाने की बात सामने आई है। अब इस मामले को अगले सप्ताह आगे के फैसले के लिए संयुक्त आयुक्त के पास भेजा जाएगा। हालांकि अभी तीनों अभिनेताओं पर कोई अंतिम जुर्माना या सजा तय नहीं हुई है।

विज्ञापन को लेकर क्या है पूरा मामला?

दरअसल यह पूरा मामला विमल इलायची के विज्ञापनों से जुड़ा है। इन विज्ञापनों में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। महाराष्ट्र FDA को शक था कि इलायची के नाम पर दिखाए जा रहे इन विज्ञापनों के जरिए प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा का प्रचार किया जा रहा है। इसी को लेकर विभाग ने तीनों अभिनेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध है। FDA का आरोप है कि विमल इलायची के विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाला उत्पादों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार किया जा रहा था। इसे सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है। जब किसी उत्पाद के सीधे विज्ञापन पर रोक होती है, तो कंपनी उसी ब्रांड के किसी दूसरे उत्पाद के नाम पर विज्ञापन दिखाती है। इससे लोगों को प्रतिबंधित उत्पाद की भी याद आती है।

FDA की जांच में क्या सामने आया?

महाराष्ट्र FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को बताया कि तीनों अभिनेताओं ने अपना पक्ष रखने के लिए विभाग से अतिरिक्त समय मांगा था। इसके बाद सहायक आयुक्त ने मामले की जांच पूरी कर ली। सहायक आयुक्त की जांच में पाया गया कि तीनों अभिनेताओं ने राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है। अब जांच से जुड़ी रिपोर्ट और दस्तावेज संयुक्त आयुक्त के सामने रखे जाएंगे। संयुक्त आयुक्त इस मामले में आगे का फैसला लेने वाले सक्षम अधिकारी हैं।

अजय देवगन बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे

इस मामले में अजय देवगन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अजय देवगन के अदालत जाने के बावजूद विभाग अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। अदालत में मामला पहुंचने के साथ ही FDA की विभागीय प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। अब इस मामले में अदालत और FDA की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।

अभिनेताओं को भेजा गया था नोटिस

FDA ने इससे पहले शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजकर विज्ञापनों में उनकी भूमिका को लेकर जवाब मांगा था। विभाग ने उनसे पूछा था कि उन्होंने विमल इलायची का विज्ञापन स्वीकार करने से पहले ब्रांड और उत्पाद के बारे में कितनी जानकारी जुटाई थी। इसके अलावा FDA ने तीनों अभिनेताओं को ऐसे विज्ञापनों से दूरी बनाने और भविष्य में इस तरह के प्रचार में शामिल नहीं होने की सलाह दी थी। विभाग ने यह भी जानना चाहा था कि विज्ञापन में काम करने से पहले उन्होंने अपनी तरफ से क्या जांच-पड़ताल की थी।