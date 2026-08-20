Sajjan Kumar Death: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया. वह 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे थे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे.

Sajjan Kumar Death News: कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया. सफदरजंग अस्पताल से जुड़े सूत्रों के अनुसार उन्हें दिल्ली स्थित अस्पताल लाया गया था. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया गया कि उन्हें अस्पताल लाए जाने तक उनकी हालत बेहद गंभीर थी. सज्जन कुमार के निधन की सूचना मिलते ही उनके बेटे जग प्रवेश कुमार सफदरजंग अस्पताल पहुंचे. सज्जन कुमार लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. वह 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे.

दिल्ली की राजनीति में रहा लंबा सफर

सज्जन कुमार का जन्म 23 सितंबर 1945 को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने 1970 के दशक में राजनीति में कदम रखा. शुरुआती दौर में वह दिल्ली नगर निगम के काउंसलर बने और बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव की जिम्मेदारी संभाली. वह 1980, 1991 और 2004 में लोकसभा सांसद चुने गए. दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं में उनकी गिनती होती थी. उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भाई संजय गांधी का करीबी भी माना जाता था. वर्ष 2018 में दोषसिद्धि के बाद उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था.

1984 दंगा मामलों में हुई थी सजा

सज्जन कुमार पर 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान भीड़ को उकसाने, हत्या और हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगे थे. 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पालम कॉलोनी मामले में उन्हें दोषी ठहराया था. इस मामले में पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे में आग लगाए जाने के आरोप शामिल थे. अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

इसके अलावा फरवरी 2025 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरस्वती विहार मामले में भी उन्हें दोषी करार दिया. इस मामले में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुनदीप सिंह की हत्या के आरोप थे और उन्हें यहां भी उम्रकैद की सजा मिली. हालांकि, सुल्तानपुरी तथा जनकपुरी-विकासपुरी से जुड़े कुछ मामलों में सज्जन कुमार को बरी किया जा चुका था. वो तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे थे.