Indore News: किसान की कार से मिले 80 लाख रुपये, जमीन बिक्री की रकम बताई, नहीं दिखा सके कागज

Indore Cash Seizure: इंदौर में कनाड़िया थाना क्षेत्र के फीनिक्स मॉल के पीछे खड़ी एक संदिग्ध कार से पुलिस ने 80 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। मामले में देवास जिले के बागली निवासी दो किसानों को हिरासत में लिया गया है।

Indore Latest News: मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक संदिग्ध कार की तलाशी के दौरान 80 लाख रुपये की भारी-भरकम नकदी बरामद की है। यह रकम शहर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में फीनिक्स मॉल के पीछे एक खाली मैदान में खड़ी कार से मिली। पुलिस ने कार में मौजूद दो लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों की पहचान तिलोक गामी (52) और मनोज गामी (44) के रूप में हुई है। दोनों पड़ोसी देवास जिले के बागली क्षेत्र के रहने वाले हैं और खुद को किसान बताते हैं। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने इतनी बड़ी रकम को जमीन की बिक्री से प्राप्त पैसा बताया, लेकिन इसके कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पुलिस ने नकदी जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दे दी है। अब जांच की जा रही है कि 80 लाख रुपये आखिर किसके हैं और कहां ले जाया जा रहा था।

इंदौर में मिली 80 लाख रुपये की नकदी

यह मामला 11 नवंबर का है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस को एक संदिग्ध कार के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने टीपीएस-05 मेन रोड पर फीनिक्स मॉल के पीछे स्थित खाली मैदान में खड़ी कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को कार के अंदर भारी मात्रा में नकदी मिली। जब रकम की गिनती कराई गई तो कुल 80 लाख रुपये सामने आए। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने कार में मौजूद दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अब नकदी के स्रोत और इसके संभावित इस्तेमाल की जांच कर रही है।

देवास के रहने वाले हैं दोनों व्यक्ति

इस मामले में पुलिस ने तिलोक गामी (52) और मनोज गामी (44) को हिरासत में लिया है। दोनों पड़ोसी देवास जिले के बागली क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं और खेती-किसानी करते हैं। पुलिस के अनुसार इतनी बड़ी नकदी मिलने के बाद दोनों से मौके पर ही पूछताछ की गई। हालांकि वे रकम के स्रोत से जुड़े कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई और मामले की जांच शुरू कर दी।

जमीन बेचकर मिले थे 80 लाख रुपये?

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह के अनुसार पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्तियों ने दावा किया कि यह रकम इंदौर निवासी सुरेश पटेल से मिली थी। उनका कहना था कि देवास जिले के बरखेड़ा क्षेत्र में जमीन की बिक्री से यह पैसा प्राप्त हुआ है। हालांकि दोनों अपने दावे के समर्थन में जमीन की बिक्री, रजिस्ट्री या रकम के लेनदेन से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सके। ऐसे में पुलिस ने नकदी को जब्त कर लिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या वास्तव में यह रकम जमीन की बिक्री से जुड़ी है या इसके पीछे कोई अन्य वित्तीय लेनदेन है। सुरेश पटेल की भूमिका और जमीन के सौदे की भी जांच की जा सकती है।