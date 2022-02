ROTARY INDIA LITERACY MISSION FIRST IN CLASS SIGN MoU

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

ROTARY INDIA LITERACY MISSION FIRST IN CLASS SIGN MoU : फर्स्ट इन क्लास एडुटेक (first in class edutech) प्लेटफॉर्म ने भारत और दुनिया में सबसे बड़ी फ्री-आफ-कॉस्ट एडुटेक (Free-of-cost Edutech) पहल बनाने के लिए रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन (आरआईएलएम) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक लाख (1,00,000) टैबलेट पीसी मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। सभी टैबलेट पूरी तरह कार्यात्मक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म (e-learning platform) के साथ लोड किए जाएंगे, जो फर्स्ट इन क्लास द्वारा प्रदान किए गए नि:शुल्क भी हैं। यह भारत की आजादी के 75 वें वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के अवसर पर किया जा रहा है।

फर्स्ट इन क्लास सीबीएसई-एनसीईआरटी (CBSE-NCERT) पाठ्यक्रम के अनुरूप के से 12 उच्च गुणवत्ता वाली क्यूरेटेड सामग्री प्रदान करेगा। एक उल्लेखनीय प्रथम में, पाठ्यक्रम कार्य हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी और 6 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा ताकि समावेश, पहुंच और मातृभाषा सीखने में सुविधा हो सके।

10,000 घंटे से अधिक की आडियो-विजुअल और ग्राफिकल इंटरफेस सामग्री पाठ्यक्रम पुस्तकालयों का हिस्सा होगी। इसे इंटरएक्टिव टेस्टिंग और असेसमेंट नोड्यूल्स से जोड़ा जाएगा। कोर्सवर्क को लाइव-टीचिंग के साथ सुगम बनाया जाएगा। माता-पिता के लिए अपने बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक विशेष निरंतर समीक्षा डेक एक उपयोगकर्ता-इंटरफेस अनुकूल प्रारूप में उपलब्ध होगा।

फर्स्ट इन क्लास प्लेटफॉर्म के माध्यम से सांस्कृतिक शिक्षा, भाषा सीखना, भाषाई प्रशिक्षण और आध्यात्मिक शिक्षण मॉड्यूल भी उपलब्ध होंगे। उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा मॉड्यूल और यूपीएससी, कानून और इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता भी आफर पर हैं।

आरआईएलएम के अध्यक्ष कमल सांघवी और आईटीवी नेटवर्क के संस्थापक कार्तिकेय शर्मा के बीच आज एक वर्चुअल समारोह में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

एजुटेक फॉर ए कॉज: 1,00,000 शहीद परिवारों के लिए कक्षा में पहला मुफ्त शिक्षा मंच का शुभारंभ

सशस्त्र और पुलिस बलों के शहीदों के परिवारों को 1,00,000 टैबलेट पीसी वितरित किए जाएंगे

लाभार्थियों को कोविड योद्धाओं और ईडब्ल्यूएस को भी शामिल करना होगा

रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और फर्स्ट इन क्लास एडुटेक प्लेटफॉर्म के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

ई-लर्निंग और लाइव टीचिंग मॉड्यूल मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे

भारत और दुनिया में सबसे बड़ी गैर-सरकारी मुफ्त ई-लर्निंग पहल

प्लेटफॉर्म हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली और 6 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा

“सरकार डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की इच्छुक है। इस संदर्भ में, आरआईएलएम का पहले से ही ई-लर्निंग सामग्री प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी के साथ एक समझौता ज्ञापन है। इस नए साल में, व्यावसायिक प्रशिक्षण में सार्वजनिक प्राथमिकता के अनुरूप, आरआईएलएम के सहयोग से प्रथम श्रेणी में होगा। उच्च कक्षाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए सामग्री बनाएं”, एमओयू पर हस्ताक्षर करने के दौरान आरआईएलएम के अध्यक्ष कमल सांघवी ने कहा।

“पाठ्यक्रम सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुरूप देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविदों द्वारा संरचित और क्यूरेट किया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, यह समावेशीता और मातृभाषा सीखने को सुनिश्चित करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में पेश किया जा रहा है। यह सब कुछ है छात्रों को समग्र शिक्षा से लाभान्वित करने के लिए नवीनतम शैक्षणिक तकनीकों का उपयोग करके सामग्री बनाने के लिए वर्षों के शोध और कड़ी मेहनत का फल”, कार्तिकेय शर्मा, संस्थापक, आईटीवी नेटवर्क।

शहीदों को सलाम करने का यह हमारा तरीका

“फर्स्ट इन क्लास इस दृष्टि से शुरू हुआ है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है और सीखने और सोचने के समान अवसर का हकदार है। हमारा पाठ्यक्रम नई डिजिटल सीखने की तकनीकों पर व्यापक शोध का परिणाम है। हमारे अत्यधिक अनुभवी शिक्षकों ने पाठ्यक्रम को प्राथमिकता देने के लिए सावधानीपूर्वक क्यूरेट किया है छात्र परिप्रेक्ष्य।

हम प्रथम श्रेणी में मानते हैं कि भारत भर के शहरों में छात्रों के अलावा शहीदों के बच्चों और सशस्त्र बलों और कोरोना योद्धाओं के प्रति हमारा कर्तव्य है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है और हमें उनके परिवारों की सहायता करने की आवश्यकता है। उज्ज्वल भविष्य”, श्रीमती ऐश्वर्या शर्मा, संस्थापक, कक्षा में प्रथम ने कहा। रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष शेखर मेहता और वरिष्ठ रोटेरियन ए.एस. वेंकटेश, विवेक तन्खा और डॉ महेश कोटबागी एमओयू पर हस्ताक्षर के साक्षी बने

“स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में हमारे शहीदों को सलाम करने का यह हमारा तरीका है। जबकि कोई रास्ता नहीं है कि हम उन लोगों को अपना कर्ज पूरा कर सकें जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, यह हमारी श्रद्धांजलि है। हम भारत में ई-लर्निंग पर 10 वर्षों से काम कर रहे हैं विश्व स्तरीय आडियो-विजुअल सामग्री प्रदान करने वाले हजारों स्कूलों तक पहुंचने के लिए वर्षों, “एमओयू पर हस्ताक्षर करने पर रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष शेखर मेहता ने कहा।

सांसद और रोटेरियन विवेक तन्खा ने कहा, “आज जो किया जा रहा है, दुनिया उसे याद रखेगी। यह समझौता ज्ञापन रोटरी और कॉरपोरेट जगत को यह बताने का एक संगठित प्रयास है कि हम एक लाख योग्य बच्चों को शिक्षित करने के लिए तैयार हैं।”

ए.एस. वेंकटेश, एक आईआईटी-एम और आईआईएम-ए के पूर्व छात्र और रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर ने कहा, “यह एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन है जो आने वाले वर्षों में भारत के जिस तरह से बदलने जा रहा है, उसे बदलने वाला है”।

रोटरी इंटरनेशनल के निदेशक डॉ. महेश कोटबागी ने कहा, “शहीद बच्चों को मुफ्त ई-लर्निंग सुविधाएं समर्पित करना हमारे भारतीय दर्शन को प्रदर्शित करने का एक शानदार तरीका है।”

फर्स्ट इन क्लास तेजी से भारत के सबसे गहन, विविध और सामग्री समृद्ध एडुटेक प्लेटफार्मों में से एक के रूप में उभर रहा है जो भारत की जनता को स्थानीय भाषाओं में किफायती एजुटेक समाधान प्रदान करने पर काम कर रहा है। यह भारत और विदेशों में कुछ बेहतरीन शिक्षकों द्वारा नवीनतम तकनीक और शिक्षण तकनीकों के अनुसंधान और अनुप्रयोग पर बनाया गया है।

आरआईएलएम संपूर्ण साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा पहलों में से एक है। टीच पहल के तहत, यह शिक्षक सहायता, ई-लर्निंग, वयस्क साक्षरता, बाल विकास और हैप्पी स्कूल पर केंद्रित है। यह शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है और पहचानता है, सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अपग्रेड करने में मदद करता है और देश भर में ई-लर्निंग केंद्र स्थापित करता है। इसका नेतृत्व रोटेरियन बिरादरी के प्रतिष्ठित सदस्य करते हैं।