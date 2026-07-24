Ravneet Singh Bittu Resignation: रवनीत सिंह बिट्टू का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा

रेल राज्य मंत्री पद से रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे की खबर के बीच मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार किया इस्तीफा

Ravneet Singh Bittu Resignation, (आज समाज), नई दिल्ली: पीएम मोदी की कैबिनेट से रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। यह निर्णय भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(2) के तहत लिया गया है। बिट्टू के इस्तीफे की खबर के बीच मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बिट्टू को राज्य की राजनीति में सक्रिय कर सकती हैं भाजपा

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी अब उन्हें राज्य की राजनीति में सक्रिय कर सकती हैं। माना जा रहा है कि संगठन को मजबूत करने और चुनावों में जमीनी पकड़ बनाने के लिए उन्हें पंजाब भेजा जा रहा है।

साल 2024 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे रवनीत सिंह बिट्टू, करना पड़ा था हार का सामना

दरअसल, साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से तीन बार सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। रवनीत बिट्टू कांग्रेस के युवा और बड़े नेता थे, वह राहुल गांधी के बेहद करीबी भी माने जाते थे। बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं। साल 31 अगस्त, 1995 में खालिस्तानी आतंकियों ने कार में बम रखकर बेअंत सिंह की हत्या कर डाली थी।

2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लुधियाना से कांग्रेस की टिकट पर जीता था लोकसभा चुनाव

रवनीत बिट्टू साल 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लुधियाना से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। साल 2024 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और पटियाला लोकसभ सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हों शिकस्त मिली। जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनाकर संसद भेजा और केंद्रीय मंत्री का पद दिया।

पंजाब यूथ कांग्रेस के रह चुके अध्यक्ष

बिट्टू लुधियाना से 2019 लोकसभा चुनाव में चुने 70,000 से अधिक मतों के अंतर से जीते थे। वहीं 2014 में उन्होंने 20 हजार मतों से जीत हासिल की थी। जबकि 2009 में उन्होंने आनंदपुर साहिब से सीट से 60,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। 2009 में उन्होंने पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंजाब के युवाओं में मादक पदार्थों की लत के खिलाफ अभियान शुरू किया।

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