Ramayana Trailer: ‘रामायण’ के ट्रेलर से क्यों गायब ‘हनुमान’ सनी देओल ? जानिए मेकर्स ने क्या दी सफाई

'रामायण: पार्ट वन' का ट्रेलर रिलीज गुरुवार, 30 जुलाई को रिलीज किया गया. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. ट्रेलर में हनुमान को नहीं दिखाया गया जिसकी भूमिका में सनी देओल नजर आने वाले हैं.

नई दिल्ली. बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म ‘रामायण: पार्ट वन’ का ट्रेलर रिलीज आखिरकार रिलीज कर दिया गया. गुरुवार को ट्रेलर सामने आने के बाद रणबीर कपूर के भगवान राम, यश के रावण और फिल्म के भव्य विजुअल्स की जमकर तारीफ की जा रही है. इन सबके बीच सोशल मीडिया पर सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं. ट्रेलर में सनी देओल के हनुमान क्यों नहीं दिखे?

ट्रेलर का इंतजार लंबे समय से फैंस को था जो गुरुवार सुबह खत्म हुआ. पर्दे पर श्रीराम, माता सीता और रावण का किरदार कई एक्टर ने निभाया है. अब लोग रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश को देखने वाले हैं. ट्रेलर लांच के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर सनी देओल का एक भी सीन क्यों नहीं नजर आया. इस फिल्म में वो हनुमान जी की भूमिका निभाते नजर आएंगे. इसके पीछे मेकर्स की सोची-समझी रणनीति मानी जा रही है.

The Ramayana Trailer.

This is where the EPIC BEGINS. 🏹 Yeh Hai Ram Ke Yug Ka Aarambh. 🏹https://t.co/MkFDsL65fh Namit Malhotra’s Ramayana

Directed by Nitesh Tiwari Starring

Ranbir Kapoor as Rama

Yash as Ravana

Sai Pallavi as Sita

Sunny Deol as Hanuman

Music by Hans Zimmer &… — T-Series (@TSeries) July 29, 2026

अभी नहीं थी हनुमान की एंट्री

निर्देशक नितेश तिवारी ने रामायण की कहानी को दो फिल्मों में बांटा है. ‘रामायण: पार्ट वन’ में अयोध्या, भगवान राम का वनवास, माता सीता के हरण और रावण के उदय पर फोकस किया गया है. रामायण की मूल कथा के अनुसार भगवान हनुमान की एंट्री सीता हरण के बाद होती है, जब भगवान राम की उनसे मुलाकात होती है. माना जा रहा है कि मेकर्स ने जानबूझकर हनुमान के किरदार को ट्रेलर से दूर रखा है. उनकी एंट्री फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज बन सके.

सनी देओल ने भी दिया था बड़ा संकेत

हाल ही में ट्रेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान सनी देओल ने भी बताया था कि उन्होंने अभी फिल्म की शूटिंग का केवल छोटा हिस्सा पूरा किया है और उनके कई सीन बाकी हैं. सनी ने कहा, “मुझे हनुमान जी का किरदार निभाने का अवसर मिला, इसके लिए मैं वाहेगुरु का आभारी हूं. यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.”

कब रिलीज होगी फिल्म?

‘रामायण: पार्ट वन’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल और शीबा चड्ढा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. फिल्म 8 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि ‘रामायण: पार्ट टू’ दिवाली 2027 पर रिलीज किए जाने की योजना है.