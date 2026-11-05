Nagaur Firecracker Blast: राजस्थान के नागौर में पटाखा गोदाम में भीषण धमाका, दो की मौत, 2 किमी दूर तक गूंजी आवाज

Nagaur Explosion Today: राजस्थान के नागौर जिले में गुरुवार सुबह पटाखों के गोदाम में भीषण विस्फोट हो गया। धमाके में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। विस्फोट इतना तेज था कि गोदाम की छत उड़ गई, आसपास के मकानों में दरारें आ गईं और करीब 100 फीट दूर खड़ी बस के शीशे टूट गए।

Nagaur Firecracker Factory Blast: राजस्थान के नागौर जिले में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। बड़ली क्षेत्र में स्थित पटाखों के गोदाम में सुबह करीब 9:40 बजे जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि गोदाम की छत उड़ गई और आसपास के मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं। इस भीषण हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाके की आवाज करीब दो किलोमीटर दूर तक सुनाई देने की खबर है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस, दमकल विभाग तथा प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

शॉर्ट सर्किट से धमाके की आशंका

जांच में विस्फोट की वजह बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी होने की आशंका जताई गई है। नागौर के सीओ जतिन जैन के अनुसार गोदाम के खुले आंगन में बिजली का खंभा भी मौजूद था। शुरुआती तौर पर आशंका है कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से निकली चिंगारी ने पटाखों में आग लगा दी होगी, जिसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। हालांकि पुलिस ने अभी धमाके की वास्तविक वजह की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही घटना के कारणों का पता चल सकेगा।

FSL टीम ने घटनास्थल से लिए सैंपल

धमाके की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) और मोबाइल क्राइम सीन यूनिट की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। टीम ने गोदाम में रखे पटाखों और अन्य रासायनिक पदार्थों के नमूने एकत्र किए हैं। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि विस्फोट किस वजह से हुआ और गोदाम में किन परिस्थितियों में पटाखों का भंडारण किया गया था। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि गोदाम में भारी नुकसान हुआ। बचाव और जांच टीमों को घटनास्थल से मृतकों के शरीर के अवशेष भी एकत्र करने पड़े। पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ हादसे से जुड़े सभी साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं।

मकानों में आई दरारें, बस के शीशे टूटे

विस्फोट का असर केवल पटाखों के गोदाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के रिहायशी इलाके में भी नुकसान हुआ। धमाके के कारण गोदाम की छत की पट्टियां उड़कर नीचे गिर गईं। आसपास स्थित मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं, जबकि घटनास्थल से करीब 100 फीट दूर खड़ी एक बस के शीशे भी टूट गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। धमाके की आवाज आधा किलोमीटर से लेकर करीब दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

गोदाम में रखा था पटाखों का स्टॉक

जानकारी के मुताबिक गोदाम के एक हिस्से में तैयार पटाखों का स्टॉक रखा हुआ था। गोदाम मालिक के पास पटाखों के भंडारण का स्थायी लाइसेंस होने की बात भी सामने आई है। हालांकि प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि लाइसेंस के तहत कितनी मात्रा में पटाखे रखने की अनुमति थी और वास्तव में गोदाम में कितना स्टॉक मौजूद था। जांच में यह भी देखा जाएगा कि गोदाम में पटाखों के भंडारण से जुड़े सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं। इसके अलावा गोदाम की संरचना, बिजली की व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा से संबंधित इंतजामों की भी पड़ताल की जाएगी।

भीड़ हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव

हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। इसी दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और बचाव कार्य के लिए रास्ता खाली कराने को लेकर पुलिस और कुछ लोगों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी सामने आई है।