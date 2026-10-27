Guwahati Hotel Shooting: गुवाहाटी के होटल में संपत्ति विवाद में खूनी संघर्ष, 5 लोगों की गोली मारकर हत्या

Assam Hotel Shooting: असम के गुवाहाटी स्थित होटल बिलास इन में लीज समझौते को लेकर हुए विवाद में पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस के अनुसार घटना में एक ही परिवार के चार सदस्य मारे गए। पुलिस ने होटल के लीजधारक को अरेस्ट कर लिया है।

Assam Hotel Shooting News: असम की राजधानी गुवाहाटी में होटल के लीज समझौते को लेकर शुरू हुआ विवाद सोमवार रात खूनी वारदात में बदल गया। शहर के व्यस्त जीएस रोड स्थित होटल बिलास इन में हुई गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद आरोपी लीजधारक घनकांत गोगोई को करीब एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात में इस्तेमाल .32 बोर की लाइसेंसी पिस्तौल भी बरामद की गई है। शुरुआती जांच में होटल के मालिक और लीजधारक के बीच संपत्ति और लीज समझौते को लेकर विवाद सामने आया है।

रात 9 बजे होटल बिलास इन में हुई गोलीबारी

पुलिस के अनुसार वारदात 26 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे गुवाहाटी के जीएस रोड पर बोरा सर्विस के सामने स्थित होटल बिलास इन में हुई। यह स्थान असम पुलिस मुख्यालय से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर है। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त पार्थ सारथी महंत ने बताया कि गोलीबारी में कुल छह लोगों को गोली लगी थी। इनमें से पांच की मौत हो गई, जबकि छठे घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गोलीबारी होटल मालिक के परिवार से जुड़े लोगों और होटल को लीज पर लेने वाले व्यक्ति के बीच विवाद के दौरान हुई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विवाद किस मुद्दे पर बढ़ा और गोलियां कैसे चलाई गईं।

घटना के एक घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी की पहचान घनकांत गोगोई के रूप में की है। पुलिस आयुक्त के अनुसार उसे घटना के लगभग एक घंटे के भीतर गुवाहाटी के पलटन बाजार इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई .32 बोर की लाइसेंसी पिस्तौल भी जब्त कर ली है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि गोलीबारी की वजह, घटनाक्रम और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया जा सके। गोगोई ने लगभग एक साल पहले होटल को लीज पर लिया था। शुरुआती जांच में होटल के स्वामित्व पक्ष और लीजधारक के बीच समझौते को लेकर विवाद की आशंका जताई गई है।

मृतकों में एक ही परिवार के चार सदस्य

पुलिस आयुक्त पार्थ सारथी महंत के मुताबिक गोलीबारी में जान गंवाने वाले पांच लोगों में से चार एक ही परिवार के सदस्य थे। पांचवां मृतक उसी गांव का रहने वाला था, जहां से होटल मालिक का परिवार संबंधित बताया गया है। घायल व्यक्ति भी उसी गांव का निवासी है। मृतकों में हेलेना भराली, देबोरशी कश्यप और नारायण दास के नाम सामने आए हैं। घायल सत्येन पाठक को इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMCH) में भर्ती कराया गया। अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों में उनकी हालत स्थिर बताई गई है।