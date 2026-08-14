Amrit Udyan 2026: अमृत उद्यान घूमने का अच्छा मौका, 16 अगस्त से करें विजिट, जानें टाइमिंग और ऑनलाइन बुकिंग

Amrit Udyan 2026 Visit Guide: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी 2026 का उद्घाटन किया है। आम लोगों के लिए अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक खुला रहेगा। इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। इसमें एंट्री फ्री रहेगी।

Amrit Udyan 2026 Timings and Tickets: राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में फूलों की खूबसूरती एक बार फिर आम लोगों को देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी संस्करण-2026 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। अब 16 अगस्त से आम लोग अमृत उद्यान घूम सकेंगे। विजिटर्स के लिए उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में एंट्री पूरी तरह फ्री है, लेकिन लोगों को पहले से ऑनलाइन स्लॉट बुक करना जरूरी होगा। सोमवार को अमृत उद्यान बंद रहेगा।

16 अगस्त से लोगों के लिए खुलेगा

अमृत उद्यान की इस ग्रीष्मकालीन प्रदर्शनी में देश के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाने वाले देशज और स्थानीय फूलों वाले पौधों को खास जगह दी गई है। इन पौधों की खासियत सिर्फ उनका रंग और सुंदरता नहीं है, बल्कि ये स्थानीय पर्यावरण और जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित यह उद्यान करीब 15 एकड़ में फैला है और इसे राष्ट्रपति भवन के प्रमुख आकर्षणों में गिना जाता है। यहां अलग-अलग हिस्सों में मौसमी फूलों के साथ कई तरह के थीम गार्डन और हरियाली देखने को मिलती है।

अमृत उद्यान की टाइमिंग क्या है?

आम लोगों के लिए अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान हर सोमवार को रखरखाव के लिए बंद रहेगा। इसलिए अगर आप वीकेंड या किसी छुट्टी के दिन जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपना स्लॉट बुक करने के साथ यह भी देख लें कि वह दिन सोमवार तो नहीं है। अमृत उद्यान में प्रवेश निर्धारित स्लॉट के आधार पर होता है और विजिटर्स को अपने बुक किए गए समय का पालन करना होता है। अमृत उद्यान घूमने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति भवन की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार विजिटर्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है। विजिटर्स अपना स्लॉट राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक विजिटर पोर्टल पर बुक कर सकते हैं।

जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अमृत उद्यान जाने से पहले ऑनलाइन स्लॉट बुक करें, बुकिंग का डिजिटल पास मोबाइल में रखें और निर्धारित समय पर गेट नंबर 35 पहुंचें। सोमवार को उद्यान बंद रहता है, इसलिए तारीख चुनते समय इसका ध्यान रखें। साथ ही राष्ट्रपति भवन परिसर होने के कारण सुरक्षा जांच के नियमों का पालन करना जरूरी है। पहले जारी आधिकारिक विजिट निर्देशों में मोबाइल फोन, पानी की बोतल, पर्स/हैंडबैग और शिशुओं के लिए दूध की बोतल जैसी कुछ चीजों की अनुमति दी गई थी। हालांकि यात्रा से पहले उसी दिन के आधिकारिक निर्देश देखना सबसे बेहतर रहेगा।