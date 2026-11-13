PM मोदी 16 नवंबर से तीन दिवसीय फिलीपींस दौरे पर जाएंगे, ASEAN और ईस्ट एशिया समिट में होंगे शामिल

PM Modi Philippines Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम 17 नवंबर को 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

PM Modi Philippines Visit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह फिलीपींस का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वह आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) में हिस्सा लेंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 12 नवंबर को जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार दोनों शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को आयोजित होंगे।

राष्ट्रपति मार्कोस के निमंत्रण पर मनीला जाएंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब फिलीपींस वर्ष 2026 के लिए आसियान (ASEAN) की अध्यक्षता कर रहा है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने प्रधानमंत्री मोदी को शिखर सम्मेलनों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री 17 नवंबर को 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इन बैठकों में क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।

भारत-आसियान संबंधों को मिलेगी नई मजबूती

भारत और आसियान के संबंध प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का अहम हिस्सा हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत-आसियान साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। वर्ष 2026 को भारत और आसियान ने ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’ के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके अलावा 2027 में भारत और आसियान के बीच संवाद संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों पक्षों के रिश्तों को नई दिशा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ASEAN-India समिट में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसमें आसियान-भारत कार्य योजना 2026-2030 के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, संपर्क व्यवस्था और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के नए रास्तों पर विचार किया जा सकता है। इस बैठक का उद्देश्य भारत और आसियान के बीच पहले से मौजूद सहयोग को मजबूत बनाना और भविष्य की साझेदारी के लिए प्राथमिकताएं तय करना है। भारत के लिए आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।