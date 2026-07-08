PM Modi Australia Visit : पीएम मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया रवाना

द्वारा
Harpreet Singh
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PM Modi Australia Visit : पीएम मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया रवाना
PM Modi Australia Visit : पीएम मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया रवाना

तीन देशों के छह दिवसीय दौरे का दूसरा चरण है ऑस्ट्रेलिया यात्रा

PM Modi Australia Visit (आज समाज), नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहां के दौरे पर गए हैं। ज्ञात रहे कि सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के त्रिपक्षीय दौरे के लिए रवाना हुए थे। यात्रा के प्रथम चरण में इंडोनेशिया और भारत में दर्जनों समझौते हुए। इन समझौतों में सैन्य, व्यापारिक समझौते शामिल हैं। पीएम की यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया में ब्रहेस समझौता भी हुआ है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया में मजबूत होगी व्यापारिक साझेदारी

विदेश मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि पीएम आज ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। उधर इस संबंध में पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि ‘ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के निमंत्रण पर मैं मेलबर्न की यात्रा पर हूं। यह यात्रा हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री अल्बानीज के साथ मेरी चर्चा में रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, शिक्षा एवं आवागमन तथा जन-संबंधों के क्षेत्र में हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

भारत के प्रवासी समुदाय से मिलेंगे पीएम

पीएम मोदी ने इससे आगे जानकारी देते हुए बताया कि मेलबर्न में मुझे भारतीय प्रवासी समुदाय से मिलने का अवसर मिलेगा, जो हमारी रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अलावा, यह यात्रा भारत और आॅस्ट्रेलिया को उभरती एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, खेल एवं खेल विज्ञान के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने का अवसर भी प्रदान करेगी।’

ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड जाएंगे पीएम

अपनी छह दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। इस यात्रा बारे जानकारी देते हुए पीएम ने एक्स पर लिखा की मेरी यह यात्रा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री लक्सन की भारत यात्रा के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों में आई मजबूती को और आगे बढ़ाएगी। इस यात्रा के दौरान, मैं प्रधानमंत्री लक्सन के साथ आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करूंगा। ज्ञात रहे कि भारत और न्यूजीलैंड आपस में मुक्त व्यापार समझौता कर चुके हैं। आने वाले वर्षों में इन दोनों देशों का आपसी व्यापार वर्तमान के मुकाबले काफी ज्यादा प्रगति होने की उम्मीद है।

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