भारत के दुश्मनों को हराना होगा…दशहरा समारोह में क्या बोले पीएम मोदी, विजयादशमी पर दी शुभकामनाएं

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Viplove Kumar
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में दशहरा समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सदियों के विदेशी आक्रमण और लूटपाट के बाद भारत अपनी पहचान और विरासत को फिर से हासिल कर रहा है.
भारत के दुश्मनों को हराना होगा...दशहरा समारोह में क्या बोले पीएम मोदी, विजयादशमी पर दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरा के मौके पर शुभकामनाएं दी. उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में दशहरा समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सदियों के विदेशी आक्रमण और लूटपाट के बाद भारत अपनी पहचान और विरासत को फिर से हासिल कर रहा है. पीएम ने देश के दुश्मनों से सुरक्षा के लिए सभी भारतीयों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया.

पीएम मोदी ने विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा, भगवान राम के आदर्शों को जीवित रखने की परंपरा केवल एक त्योहार नहीं है. करोड़ों भारतीयों के लिए जीवन की प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि यह पर्व सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं है. सत्य, धर्म और सुशासन की भी याद दिलाता है.

‘राम राज्य का मतलब जनकल्याण और सुशासन’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम राज्य जनकल्याण और सुशासन की ऐसी व्यवस्था है, जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होता. सभी को न्याय मिलता है और हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होते हैं. सत्ता का उद्देश्य शासन करना नहीं, बल्कि जनता की भलाई के लिए काम करना होना चाहिए. यही भगवान राम का आदर्श है. उन्होंने कहा कि हमें हमेशा जनता को जनार्दन यानी भगवान का स्वरूप मानना चाहिए और ‘नागरिक देवो भव’ के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना चाहिए.


पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों और समाज के वंचित वर्गों का कल्याण करना है. उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को बिना किसी बाहरी सहायता की अपेक्षा किए एकजुट होकर जनकल्याण के लिए योगदान देना चाहिए. उन्होंने कहा, “हमें अपने संसाधनों पर भरोसा रखना चाहिए. हमें अपने संकल्प को शक्ति में बदलना चाहिए और अपनी मेहनत से समाधान तलाशने चाहिए.”

‘हमें भारत के दुश्मनों को हराना होगा’

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत सदियों के आक्रमणों और लूटपाट के बाद अपनी पहचान को बनाए रखा. देश ने विरासत को फिर से हासिल कर रहा है. इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों में 600 से अधिक प्राचीन मूर्तियां भारत वापस लाई गई हैं. पीएम मोदी ने विजयादशमी के अवसर पर एकता, आत्मनिर्भरता और देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि देशवासियों को मिलकर भारत की पहचान, परंपराओं और विरासत की रक्षा करनी चाहिए.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।