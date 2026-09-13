Viral Video: पीछे सोता रहा ड्राइवर, यात्री ने किया कुछ ऐसा; वायरल वीडियो देख हर किसी के उड़े होश

Noida-Lucknow Viral Video: सोशल मीडिया पर वैसे तो बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख लोग तारीफ किए बिना रुक नहीं पा रहे हैं. वीडियो में एक लड़के ने कैब ड्राइवर की तरफ इंसानियत दिखा कर उसकी मदद की है.

Viral Video: नोएडा से लखनऊ जा रहे एक यात्री का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में यात्री ने कैब चालक की थकान को समझते हुए उससे लगातार गाड़ी चलाने की जिद नहीं की, बल्कि उसे आराम करने दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली. इस घटना को शिवम मिश्रा (Instagram/travellermishra_), जिन्हें डेविड के नाम से भी जाना जाता है, ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया.

थके हुए चालक को दिया आराम

शिवम मिश्रा नोएडा से लखनऊ की यात्रा कर रहे थे. उन्होंने कैब बुक की थी, लेकिन उन्हें पता चला कि चालक पिछले दिन से लगातार गाड़ी चला रहा था और बुरी तरह थक चुका था. ऐसे में शिवम ने ड्राइवर को पीछे की सीट पर आराम करने दिया और खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया. वीडियो में चालक को पीछे सोते हुए देखा जा सकता है, जबकि शिवम कैब चला रहे हैं.

घटना के बारे में बताते हुए मिश्रा ने कहा, “तो दोस्तों, अभी मैं नोएडा से लखनऊ जा रहा हूं. मैंने एक कैब बुक की थी, लेकिन ड्राइवर कल से गाड़ी चला रहा था और बहुत थका हुआ था. आप उसे पीछे सोते हुए देख सकते हैं. ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि चालक पर गुस्सा करना चाहिए. इसके बजाय मैंने खुद गाड़ी की कमान संभाल ली. तो आज मैं खुद लखनऊ तक गाड़ी चला रहा हूं. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, तो मुझे जरूर बताएं.”

‘गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं’

मिश्रा ने आगे कहा, “मेरा मतलब है कि ऐसी स्थिति में गुस्सा करने और यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि ‘मैंने कैब बुक की है, इसलिए तुम्हें मुझे पूरे रास्ते ले जाना ही होगा. गाड़ी चलाते रहो.’ इसके बजाय मैंने इसे एक रोमांचक अनुभव की तरह लेने और सफर का आनंद लेने का फैसला किया. तो हां, अब मैं खुद नोएडा-लखनऊ हाइवे पर गाड़ी चलाते हुए लखनऊ जा रहा हूं.”

यहां देखें वायरल वीडियो- https://www.instagram.com/reels/DdMSt5KvBMb/

लोगों ने किए कमेंट

वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने शिवम के फैसले की सराहना की. लोगों ने कहा कि थके हुए चालक को आराम देना समझदारी और इंसानियत की बात है.

एक यूजर ने लिखा, “बहुत ही दयालु कदम” दूसरे ने कमेंट किया, “बहुत समझदारी भरा फैसला.” एक अन्य ने कहा, “और लोगों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए.”