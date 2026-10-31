Watch Video: BMW सवार महिला ने कई वाहनों को मारी टक्कर ! पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, देखें वीडियो

Juhu BMW Incident Video: मुंबई के जुहू इलाके में एक BMW कार चला रही महिला ने स्कूटर, बाइक और कार को टक्कर मार दी। आरोप है कि महिला ने पुलिसकर्मियों पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और रोकने पर उल्टा पुलिस पर आरोप लगाने लगी। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

Juhu Road Rage Viral Video: मुंबई के जुहू इलाके से सड़क पर लापरवाही और पुलिस के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला BMW कार चलाती नजर आ रही है। आरोप है कि महिला ने पहले सड़क पर एक स्कूटर, एक बाइक और एक कार को टक्कर मारी। इसके बावजूद उसने गाड़ी रोकने के बजाय आगे बढ़ाना जारी रखा। जब पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

तीन वाहनों को टक्कर मारने का आरोप

यह घटना मुंबई के जुहू इलाके की बताई जा रही है। आरोप है कि BMW चला रही महिला ने सड़क पर चलते हुए एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल और एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद महिला ने गाड़ी रोककर स्थिति देखने या प्रभावित लोगों की मदद करने के बजाय वहां से निकलने की कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें महिला की गाड़ी को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को कोशिश करते देखा जा सकता है। हालांकि हादसे में कितने लोग घायल हुए और वाहनों को कितना नुकसान पहुंचा, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने की कोशिश

आरोप है कि जब ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने महिला की गाड़ी रोकने की कोशिश की तो उसने रुकने के बजाय कार आगे बढ़ा दी। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों को भी गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की। वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी को कार रोकने के लिए आगे आते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि जब महिला पुलिस अधिकारी ने कार का पिछला दरवाजा खोला और चालक से गाड़ी रोकने को कहा, तब भी महिला ने गाड़ी रोकने के बजाय अपना मोबाइल निकाल लिया। इस घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू उस समय सामने आया, जब महिला ने खुद वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों के रोकने पर उसने अपनी गलती स्वीकार करने या उनकी बात सुनने के बजाय उल्टा पुलिस पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए।

वायरल वीडियो पर लोगों ने जताई हैरानी

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कई लोग महिला के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं और मामले में उचित जांच की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर सड़क पर वाहन चलाते समय जिम्मेदारी और यातायात नियमों का पालन करने की जरूरत को सामने ला दिया है। सड़क पर किसी वाहन को टक्कर लगने के बाद चालक की जिम्मेदारी होती है कि वह रुके और प्रभावित लोगों की मदद करे। पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। लोगों का कहना है कि महिला पर लगे आरोप सही साबित होते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।