Kurla Building Fire: मुंबई की 13 मंजिला इमारत में लगी आग, तीन बच्चों समेत 9 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती

Kurla Building Fire News: मुंबई के कुर्ला पश्चिम स्थित 13 मंजिला कोहिनूर HDIL बिल्डिंग नंबर 5 में मंगलवार सुबह आग लग गई। इलेक्ट्रिकल डक्ट में लगी आग पर दमकल विभाग ने लगभग 28 मिनट में काबू पा लिया। हादसे में तीन बच्चों समेत नौ लोग घायल हुए। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

Mumbai Fire News: मुंबई के कुर्ला पश्चिम इलाके में मंगलवार सुबह एक 13 मंजिला आवासीय इमारत में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में तीन बच्चों समेत कुल नौ लोग घायल हो गए। आग कोहिनूर HDIL बिल्डिंग नंबर 5 के इलेक्ट्रिकल डक्ट में लगी थी, जिसके बाद इमारत में धुआं फैल गया। सूचना मिलने पर मुंबई दमकल विभाग और अन्य आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने करीब 28 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया। घायलों को इलाज के लिए राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

इलेक्ट्रिकल डक्ट तक फैली लपटें

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार आग मंगलवार सुबह करीब 6:53 बजे कुर्ला पश्चिम स्थित कोहिनूर HDIL बिल्डिंग नंबर 5 में लगी। आग इमारत के इलेक्ट्रिकल डक्ट में लगी थी और बिजली के तारों तथा वायरिंग के जरिए फैलने लगी। आग लगने के बाद इमारत में धुआं भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। दमकलकर्मियों ने सुबह करीब 7:21 बजे तक आग पर काबू पा लिया।

तीन बच्चों समेत नौ लोग घायल

इस हादसे में कुल नौ लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इमारत में धुआं भर जाने के कारण आठ लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई, जबकि एक व्यक्ति के दाहिने पैर में चोट आई। घायलों में पांच साल का एक बच्चा, दो किशोर लड़कियां और एक बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी घायलों को मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनका इलाज किया गया और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। आग की सूचना मिलने के बाद मुंबई दमकल विभाग, पुलिस, बिजली कंपनी, 108 एंबुलेंस सेवा और स्थानीय वार्ड के कर्मचारियों को मौके पर तैनात किया गया।

आग लगने के कारणों की जांच जारी

फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जानकारी में आग इलेक्ट्रिकल डक्ट में लगने की बात सामने आई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी वजह शॉर्ट सर्किट था या कोई अन्य तकनीकी खराबी। अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के कारण और इमारत को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।