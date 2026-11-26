Mumbai Bomb Threat News: मुंबई में एक बार फिर बम धमाके की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। इस बार मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुख्यालय और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का बंगला ‘जलसा’ धमकी देने वालों के निशाने पर हैं। मुंबई की मेयर और नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े को भेजे गए धमकी भरे ईमेल में 26/11 जैसे आतंकी हमले की चेतावनी भी दी गई है। ईमेल के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं।

मेयर और BMC कमिश्नर को भेजा गया ईमेल

मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े और BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इसमें मेयर के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में 26 नवंबर को दोपहर 1:11 बजे धमाके की चेतावनी दी गई थी। इतना ही नहीं, धमकी देने वाले ने मुंबई में अगले 30 दिनों के दौरान ग्रेनेड हमले और 27 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच मेट्रो स्टेशनों पर IED विस्फोट करने की भी चेतावनी दी है। ईमेल में कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों का जिक्र किया गया है।

अमिताभ का बंगला जलसा भी निशाने पर

इस धमकी भरे ईमेल में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले ‘जलसा’ का भी नाम शामिल है। इससे पहले भी अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। 6 नवंबर को भी एक धमकी भरे ईमेल में अमिताभ बच्चन के बंगले के अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और वर्ली रेसकोर्स को निशाना बनाने की बात कही गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने संबंधित स्थानों पर जांच की थी।

ईमेल में 26/11 मुंबई हमले का भी जिक्र

इस बार भेजे गए ईमेल में 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले जैसे हमले को दोहराने की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा ईमेल में 1984 के सिख विरोधी दंगों का भी जिक्र किया गया है। संदेश में खालिस्तान समर्थक नारे और कुछ संगठनों के नाम भी शामिल बताए गए हैं। हालांकि ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की वास्तविकता की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

पहले भी मिल चुकी हैं मुंबई में ऐसी धमकियां

मुंबई में इस साल कई बार धमकी भरे ईमेल भेजे जा चुके हैं। अक्टूबर में भी मेयर के कार्यालय, अमिताभ बच्चन के बंगले और गायक दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट स्थल को निशाना बनाने की धमकी मिली थी। उस समय पुलिस ने BMC कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानों की जांच की थी। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। नवंबर में भी अमिताभ बच्चन के बंगले और शहर के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को लेकर धमकी भरे ईमेल सामने आए थे।