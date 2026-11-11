Mother Dairy Milk Price Hike: मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, अब 76 रुपये लीटर मिलेगा फुल क्रीम मिल्क

Delhi-NCR Milk Price Update: मदर डेयरी ने दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की है। अब फुल क्रीम दूध 76 रुपये, टोंड दूध 62 रुपये, डबल टोंड दूध 56 रुपये और गाय का दूध 65 रुपये प्रति लीटर मिलेगा।

Mother Dairy Milk Price Hike: महंगाई के बीच लोगों को एक और झटका लगा है। मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 11 नवंबर से लागू हो गई हैं। इस फैसले के बाद अब फुल क्रीम दूध 72 रुपये के बजाय 76 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। टोंड, डबल टोंड और गाय के दूध की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। दूध के दाम बढ़ने से घरों का मासिक बजट प्रभावित हो सकता है।

फुल क्रीम दूध 4 रुपये महंगा

मदर डेयरी ने दूध की अलग-अलग वैरायटी की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली-एनसीआर में पाउच वाले फुल क्रीम दूध का दाम 72 रुपये से बढ़ाकर 76 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। टोंड दूध अब 60 रुपये के बजाय 62 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। थोक में बिकने वाले टोंड दूध की कीमत 58 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डबल टोंड दूध 54 रुपये के बजाय 56 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा गाय के दूध की कीमत भी 62 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। ग्राहकों को अब हर लीटर दूध के लिए 2 से 4 रुपये अधिक खर्च करने होंगे।

इस वजह से बढ़ाई गई कीमतें

किसानों से कच्चे दूध की खरीद कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण मदर डेयरी की लागत बढ़ गई है। इसी बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया गया है। कंपनी दूध की बिक्री से होने वाली कमाई का करीब 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा किसानों को भुगतान करती है। ऐसे में खरीद मूल्य में मामूली बढ़ोतरी का भी कंपनी के कुल खर्च पर बड़ा असर पड़ता है। मदर डेयरी दिल्ली-NCR में प्रतिदिन करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है, जबकि देशभर में उसकी कुल दैनिक बिक्री 50 लाख लीटर से अधिक है। इसलिए कीमतों का असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ेगा।

अमूल-नंदिनी भी बढ़ा चुकी हैं दाम

दूध की कीमतें बढ़ाने वाली मदर डेयरी अकेली कंपनी नहीं है। इससे पहले अमूल और नंदिनी जैसी प्रमुख डेयरी कंपनियां भी अपने उत्पादों के दाम बढ़ा चुकी हैं। अमूल ने मई 2026 में अपने प्रमुख दूध उत्पादों की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। डेयरी कारोबार में किसानों से दूध खरीदने की लागत, पशु चारे की कीमत, परिवहन और प्रसंस्करण जैसे खर्च महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन लागतों में बढ़ोतरी होने पर कंपनियों को कीमतों में बदलाव करना पड़ सकता है। ऐसे में लगातार महंगा होता दूध आम परिवारों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है।