IMD weather Update: उत्तर भारत से मॉनसून की विदाई, अब इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, दिल्ली-NCR में मौसम साफ

देश के अलग-अलग राज्यों में आज यानी 3 अक्तूबर, 2026 को मॉनसून की विदाई और नए चक्रवाती सिस्टम के कारण मौसम के दो अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। उत्तर और मध्य भारत से जहां तेजी से मॉनसून की विदाई हो रही है, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का दौर जारी है।

IMD Weather Update: देश के अलग-अलग राज्यों में आज यानी 3 अक्तूबर, 2026 को मॉनसून की विदाई और नए चक्रवाती सिस्टम के कारण मौसम के दो अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। उत्तर और मध्य भारत से जहां तेजी से मॉनसून की विदाई हो रही है, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, देश के प्रमुख राज्यों में आज का मौसम इस प्रकार है:

उत्तर और मध्य भारत

दिल्ली-NCR

दिल्ली, नोएडा और आस-पास के इलाकों से मॉनसून की पूरी तरह विदाई हो चुकी है। आज आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी। हालांकि, 20-22 किमी/घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण दिन में गर्मी का अहसास कम होगा और सुबह-शाम के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है।

उत्तर प्रदेश

पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क और साफ है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बदलाव देखे जा रहे हैं। घाघरा और सई जैसी नदियों के बढ़ते जलस्तर से तटीय इलाकों में अभी भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

राजस्थान, पंजाब और हरियाणा

इन राज्यों के अधिकांश हिस्सों से मॉनसून की पूरी तरह विदाई हो चुकी है। शुष्क हवाओं के चलने से तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़त देखी जा रही है और कुछ इलाकों में तापमान 35°C से 40°C के बीच बना हुआ है।

दक्षिण भारत

केरल

अरब सागर में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण केरल में मौसम सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक

चेन्नई और बेंगलुरु सहित तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक के कई हिस्सों में उमस के साथ-साथ मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने यहां बिजली गिरने और तेज आंधी की चेतावनी दी है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत

अरुणाचल प्रदेश और असम

पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 5 से 7 दिनों तक बारिश की सक्रियता बनी रहेगी। आज विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड/ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा है।

बिहार और पश्चिम बंगाल

नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के कारण बिहार के कई उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि आज बारिश में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन 5 अक्टूबर से इन राज्यों में बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है।