IMD weather Update: देशभर में मॉनसून की हो रही विदाई, दिल्ली-एनसीआर में साफ रहेगा मौसम, अब ठंड का होगा एहसास

आज यानी 1 अक्तूबर, 2026 को भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, देश के उत्तर-पश्चिम हिस्से से मॉनसून की वापसी हो रही है, जिसके कारण जहां उत्तर भारत में मौसम शुष्क होने लगा है, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है।

IMD Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, आज यानी 1 अक्तूबर, 2026 को देश के उत्तर-पश्चिम हिस्से से मॉनसून की वापसी हो रही है, जिसके कारण जहां उत्तर भारत में मौसम शुष्क होने लगा है, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। हालांकि, ग्रेटर नोएडा और आस-पास के मैदानी इलाकों में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है।

उत्तर और मध्य भारत

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। हालांकि, ग्रेटर नोएडा और आस-पास के मैदानी इलाकों में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है। दिल्ली-एनसीआर में आज का अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 22°C से 23°C के आसपास रहने की उम्मीद है, जिससे सुबह-शाम हल्की सी ठंडक का अहसास होने लगा है।

पंजाब और हरियाणा

इन राज्यों में आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहेगा। आसमान में तेज धूप खिलेगी, जिससे दिन का तापमान 34°C तक जा सकता है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान

पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। राजस्थान के कोटा, जयपुर और उदयपुर जैसे हिस्सों में बहुत हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।

दक्षिण भारत

केरल और कर्नाटक

तटीय और आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ केरल में व्यापक और भारी बारिश का दौर आज जारी रहेगा।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश

इन राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत

पूर्वोत्तर राज्य

कमजोर पड़ रहे निम्न दबाव क्षेत्र के असर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भीषण बारिश हो सकती है।

पश्चिम बंगाल और ओडिशा

कोलकाता, दार्जिलिंग सहित पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है, जहां 30 से 40 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।