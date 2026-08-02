Weather Update: मानसून का कहर: केरल में बाढ़ से 8 लोगों की मौत, कर्नाटक में भूस्खलन से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान गई

मुख्यमंत्री वीडी सतीशन राज्य में बारिश की स्थिति को लेकर विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्रियों और जिला प्रशासनों के लगातार संपर्क में हैं।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे 20 मीटर तक धंसा

Weather Update, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत के कई राज्यों में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। केरलम में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। इसके अलावा 13 लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए राज्यभर में 5,792 लोगों को सुरक्षित निकालते हुए 209 राहत शिविरों में भेजा गया है।

कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में रविवार सुबह लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मल्लिकार्जुन (35), उनकी पत्नी नागवेणी (28) और 3 साल का बेटा संतोष शामिल हैं। हादसे के समय तीनों पहाड़ी के पास बने घर में सो रहे थे।

केरल के 5 डैम पर रेड अलर्ट

केरल में भारी बारिश के बीच मूझियार, कल्लारकुट्टी, एरट्टयार, लोअर पेरियार और पोरिंगलकुथु डैम पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से मकानों और दुकानों को नुकसान, दो कारें भी बह गई

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में शनिवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। कई मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा, दो कारें बह गई और सड़कों पर मलबा भर गया। एहतियात के तौर पर किश्तवाड़, डोडा और रामबन के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

उत्तरकाशी में 7 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान

वहीं उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। चमोली के गौचर के पास कमेड़ा में बद्रीनाथ हाईवे का 20 मीटर हिस्सा धंस गया, जिससे यातायात वन-वे कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 7 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है।

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