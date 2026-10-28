MLC Election Results: यूपी में BJP का दबदबा, बिहार में सभी मौजूदा शिक्षक MLC चुनाव हारे, जानें सभी सीटों का हाल

MLC Election Results 2026: उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषद की 28 सीटों के चुनाव में अलग-अलग राज्यों में अलग तस्वीर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में BJP ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि वाराणसी शिक्षक सीट सपा के लाल बिहारी यादव ने जीती।

MLC Election Results 2026 Update: उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनावों के नतीजों ने अलग-अलग राज्यों में अलग तस्वीर पेश की है। 23 अक्टूबर को मतदान के बाद 27 अक्टूबर से मतगणना शुरू हुई। 28 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला जारी है, बिहार की चार शिक्षक सीटों पर नए उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि कर्नाटक की चारों सीटों पर भाजपा-जेडीएस गठबंधन की जीत की खबर है। महाराष्ट्र की पांच सीटों पर मतगणना देर रात तक जारी थी।

उत्तर प्रदेश MLC चुनाव में BJP की 5 सीटों पर जीत

उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों में पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। 28 अक्टूबर की सुबह तक छह सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। इनमें बीजेपी ने पांच सीटें जीतीं, जबकि वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज की। बीजेपी के श्रीचंद शर्मा ने मेरठ शिक्षक सीट, दिनेश गोयल ने मेरठ-सहारनपुर स्नातक सीट और डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर जीत हासिल की।

वाराणसी शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव ने भाजपा के डॉ. प्रमोद मिश्रा को पराजित कर अपनी सीट बरकरार रखी। लखनऊ शिक्षक, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक, आगरा शिक्षक और स्नातक तथा प्रयागराज-झांसी समेत अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मुकाबला चल रहा है। आगरा शिक्षक सीट पर सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल बढ़त बनाए हुए थे, जबकि आगरा स्नातक सीट पर भाजपा के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह आगे हैं।

बिहार MLC चुनाव में चारों मौजूदा शिक्षक MLC चुनाव हारे

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों में चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हैं। 28 अक्टूबर की सुबह तक चारों शिक्षक सीटों के नतीजे घोषित हो चुके थे और सभी मौजूदा MLC को हार का सामना करना पड़ा। पटना शिक्षक सीट पर RJD के डॉ. संजीव कुमार ने भाजपा के नवल किशोर यादव को 1,057 मतों से हराया। तिरहुत शिक्षक सीट पर भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की।

दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मदन मोहन झा को हराया। सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय राहुल राज ने जीत हासिल की। इन नतीजों में पटना सीट खास रही, जहां नवल किशोर यादव लगातार पांच बार जीतने के बाद चुनाव हार गए। वहीं, जन सुराज ने दरभंगा शिक्षक सीट जीतकर विधान परिषद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बिहार की चार स्नातक सीटों पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी पर मतगणना जारी है। पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के नीरज कुमार की बढ़त की खबर है।

कर्नाटक में BJP-JDS गठबंधन ने जीतीं चारों सीटें

कर्नाटक की चार विधान परिषद सीटों पर भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन ने जीत दर्ज की। भाजपा ने तीन सीटें जीतीं, जबकि बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीएस के ए.पी. रंगनाथ विजयी रहे। भाजपा के शशिल जी. नमोशी ने उत्तर-पूर्व शिक्षक सीट पर जीत हासिल की। पश्चिम स्नातक और दक्षिण-पूर्व स्नातक सीटों पर भी भाजपा उम्मीदवारों की जीत की खबर है। इस तरह चारों सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।

महाराष्ट्र में पांच सीटों पर मतगणना जारी

महाराष्ट्र की पांच विधान परिषद सीटों पर 28 अक्टूबर की सुबह तक अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा थी। पुणे शिक्षक, पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, अमरावती शिक्षक और औरंगाबाद संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मुकाबला जारी था। देर रात तक के रुझानों में महाविकास अघाड़ी तीन सीटों पर और सत्तारूढ़ महायुति दो सीटों पर आगे बताई गई है। हालांकि मतगणना पूरी होने से पहले इन रुझानों को अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता।