IMD Weather Update: देशभर में मौसम का मिलाजुला मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं खिलेगी धूप, दिल्ली-NCR में आसमान रहेगा साफ

आज यानी 30 सितंबर, 2026 को देशभर में मौसम का मिलाजुला मिजाज देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में जहां बारिश थमने से धूप खिलेगी, वहीं दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

IMD Weather Update (आज समाज) नई दिल्ली: आज यानी 30 सितंबर, 2026 को देशभर में मौसम का मिलाजुला मिजाज देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में जहां बारिश थमने से धूप खिलेगी, वहीं दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब मॉनसून लगभग खत्म हो चुका है। आज आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप निकलेगी।

भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में आज का मौसम इस प्रकार रहेगा:

उत्तर भारत

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब मॉनसून लगभग खत्म हो चुका है। आज आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप निकलेगी, जिससे दोपहर में हल्की उमस महसूस हो सकती है। अधिकतम तापमान 33°C से 34°C तक जा सकता है।

उत्तर प्रदेश और बिहार

पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में आज भी छिटपुट जगहों पर बादलों की आवाजाही के साथ गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

दक्षिण और मध्य भारत

कर्नाटक

मौसम विभाग ने कर्नाटक के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां आज भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश

इन राज्यों के तटीय इलाकों और रायलसीमा में यलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं।

महाराष्ट्र

मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

पूर्वोत्तर

असम और मेघालय सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून की विदाई से पहले येलो अलर्ट के बीच मध्यम से तेज बारिश दर्ज की जा सकती है।