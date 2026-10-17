Gujarat News: गुजरात के भरूच में फार्मा केमिकल कंपनी में भीषण धमाका, 15 किमी तक सुनाई दी आवाज, 5 मजदूरों की मौत

Bharuch Factory Blast: भरूच जिले के सायखा GIDC स्थित सिनजील फार्माकेम कंपनी में शुक्रवार रात भीषण धमाके में 5 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस और संबंधित विभागों ने जांच शुरू की। घटना ने फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों और आपातकालीन व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Gujarat Pharma Factory Blast: गुजरात के भरूच जिले के वागरा तालुका के सायखा GIDC स्थित सिनजील फार्माकेम (SynZeal Pharmachem) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शुक्रवार रात एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज करीब 15 किमी दूर तक सुनाई दी। इस दर्दनाक हादसे में पांच मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद इलाके में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे ने एक बार फिर फैक्ट्रियों में मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया धमाका

यह हादसा शुक्रवार रात करीब 10 बजे हुआ। उस समय कंपनी में रासायनिक प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान एक बड़े रिएक्टर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज करीब 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी तेज आवाज सुनकर घबरा गए। धमाके के बाद फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। मृत मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी।

फायर टैंकर को धक्का देकर किया गया स्टार्ट

इस हादसे के बाद राहत और बचाव की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपातकालीन कार्रवाई के दौरान एक फायर टैंकर ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने उसे धक्का देकर चालू करने की कोशिश की। इस घटना ने फैक्ट्रियों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है।

रिएक्टर में धमाके की वजह अभी साफ नहीं

अब जांच में यह पता लगाना जरूरी है कि रिएक्टर में धमाका किस वजह से हुआ, क्या सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था और क्या फैक्ट्री में आपातकालीन व्यवस्था ठीक से काम कर रही थी। संबंधित विभागों को फैक्ट्री के उपकरणों, सुरक्षा व्यवस्था और निरीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह धमाका कैसे हुआ और क्या समय रहते इसे रोका जा सकता था? जांच पूरी होने के बाद ही जवाब सामने आएगा।