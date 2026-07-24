Himachal Accident News: हिमाचल में गाड़ी पर गिरी भारी चट्टान, 13 यात्रियों की मौत

टाटा सूमो गाड़ी कुल्लू से पांगी की ओर जा रही थी, जिसमें ड्राइवर समेत कुल 15 लोग सवार थे। इसी दौरान कडू नाला के पास अचानक पहाड़ी से चट्टान गिर गई।

कडू नाला के पास हुआ हादसा, बीआरओ और पुलिस का रेस्क्यू आॅपरेशन जारी

Himachal Accident News, (आज समाज), चंबा: हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। शुक्रवार को यहां चंबा जिले के पांगी-उदयपुर सड़क मार्ग पर कडू (काहुडू) नाला के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर पहाड़ी से अचानक हुए भूस्खलन और भारी चट्टानों की चपेट में आने से एक टाटा सूमो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल्लू से पांगी की ओर जा रही टाटा सूमो टैक्सी (एचपी-01एम-2210) में चालक सहित लगभग 15 लोग सवार थे। बीते दिन मार्ग अवरुद्ध होने के कारण सभी यात्री तिंदी नामक स्थान पर रुके हुए थे। शुक्रवार को जैसे ही उदयपुर-किलाड़ मार्ग पर यातायात बहाल हुआ, वाहन पांगी की ओर रवाना हो गए। कडू नाला के पास पहुंचते भारी-भरकम पत्थर और मलबा वाहन पर आ गिरा, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

मृतकों की अभी तक नहीं हो सकी पहचान

फिलहाल मृतकों की आधिकारिक पहचान की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी मृतक पांगी घाटी के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है।

लाहौल-स्पीति की डीएसपी रश्मि शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। रढ लाहौल स्पीति शिवानी मेहला ने बताया कि गाड़ी में सवार 15 लोगों में से 13 की मौत हो गई है।

विधायक ने राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

भरमौर के विधायक जनक राज ने चंबा और लाहौल-स्पीति के डीसी से राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है। पुलिस, प्रशासन और बचाव दल घटनास्थल पर अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में एक छह महीने का बच्चा भी शामिल है।

खराब मौसम के बीच बचाव कार्य जारी

पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे और खराब मौसम के चलते राहत अभियान में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से धैर्य बनाए रखने और केवल आधिकारिक व प्रामाणिक स्रोतों से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।

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