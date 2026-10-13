Mamata Banerjee News: कालीघाट में ममता बनर्जी के साथ बदसलूकी ! TMC का दावा- महिला के पास था चाकू

Attack on Mamata Banerjee: कोलकाता के कालीघाट में दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के दौरान ममता बनर्जी पर हमला करने की कोशिश की गई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि एक महिला ने उनकी साड़ी खींची और उसके पास चाकू था।

Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार को कोलकाता के कालीघाट इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के दौरान एक महिला पर उनके साथ बदसलूकी की और उन पर हमला करने की कोशिश की। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि महिला ने ममता बनर्जी के सुरक्षा घेरे में घुसने की कोशिश की, उनकी साड़ी खींची और उसके पास चाकू भी था। इस घटना के बाद TMC नेताओं ने ममता बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मामले में कालीघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के दौरान घटना

ममता बनर्जी मंगलवार शाम को कालीघाट स्थित मिलन संघ दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के लिए पहुंची थीं। इस दौरान राज्यसभा सांसद डोला सेन भी उनके साथ थीं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान एक अज्ञात महिला ने ममता बनर्जी के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। आरोप है कि महिला ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और उन पर हमला करने का प्रयास किया। TMC नेताओं के मुताबिक महिला के पास चाकू भी था।

TMC ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

घटना के बाद स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उनका सवाल है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कोई महिला उनके इतने करीब कैसे पहुंच गई। ममता बनर्जी को Z-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त होने की बात भी रिपोर्टों में कही गई है। ऐसे में पार्टी नेताओं ने सुरक्षा घेरे में सेंध को गंभीर मामला बताया है। घटना को लेकर कालीघाट पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है।

बंगाल की राजनीति में गरमाया सुरक्षा का मुद्दा

इस कथित घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी है। तृणमूल कांग्रेस पहले भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और हमलों के मुद्दे उठाती रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी जैसी प्रमुख राजनीतिक हस्ती के साथ इस तरह की घटना की शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब पुलिस की जांच से ही घटना की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।