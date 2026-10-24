Jaipur Accident: जयपुर में बस-ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 20 घायल, सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए जा रहे थे यात्री

Jaipur Road Accident: राजस्थान के जयपुर में ट्रैवलर बस और ट्रक की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 यात्री घायल हुए हैं। बस में सवार यात्री महाराष्ट्र के नासिक से सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

Jaipur Bus-Truck Accident: राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक ट्रैवलर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 यात्रियों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बस में सवार यात्री महाराष्ट्र के नासिक से राजस्थान स्थित सांवरिया सेठ मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ट्रैवलर बस में कुल 28 यात्री सवार थे। सभी श्रद्धालु धार्मिक यात्रा पर निकले थे, लेकिन रास्ते में हुए इस हादसे ने उनकी यात्रा को दर्दनाक घटना में बदल दिया। दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। हालांकि मृतकों की पहचान और घायलों की अंतिम संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

अस्पताल में घायलों का इलाज

बस और ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बस में सवार यात्रियों के घायल होने से घटनास्थल पर चीख-पुकार शुरू हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने राहत और बचाव कार्य में मदद की। सूचना मिलने पर पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। घायलों की संख्या 20 से 25 के बीच बताई जा रही है। अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। प्रशासन की ओर से मृतकों और घायलों के संबंध में आधिकारिक आंकड़े जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बस और ट्रक के बीच टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। इसके लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जांच में वाहनों की गति, सड़क पर यातायात की स्थिति और दुर्घटना से पहले की परिस्थितियों की पड़ताल की जा सकती है। फिलहाल इस हादसे में तीन लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। हादसे को लेकर पुलिस की जांच जारी है।