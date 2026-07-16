विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज से ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। इसके लिए पुरी में पूरी तैयारियां की गई हैं। हर वर्ष की तरह इस दफा भी लाखोें श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंचे हैं। यात्रा 24 जुलाई को संपन्न होगी, जिस दौरान प्रसाद का भी बहुत खास महत्व बताया गया है। प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, जिसके पीछे बहुत ही खास वजह छिपी है।

Jagannath Rath Yatra 2026, (आज समाज), भुवनेश्वर: ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा आज शुरू होगी। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर यह दिव्य यात्रा आरंभ होती है। इस पवित्र अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ बड़े-बड़े रथों पर सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। यात्रा का खास महत्व है। यह 24 जुलाई तक चलेगी।

सोने के झाड़ू से होती है मार्ग की सफाई

विशाल रथों पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई व बहन के साथ मुख्य मंदिर (श्रीमंदिर) से प्रस्थान करते हैं और नगर का भ्रमण करते हुए वह अपनी मौसी के घर (गुंडीचा मंदिर) जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के मार्ग की सफाई सोने की झाड़ू से की जाती है। 24 जुलाई को बाहुदा यात्रा यानी भगवान जगन्नाथ की मुख्य मंदिर में वापसी यात्रा होगी। इसके बाद अगले दिन यानी 25 जुलाई को तीनों देवों का सोने के भव्य आभूषणों से अलौकिक श्रृंगार किया जाता है जिसे सुनावेश कहते हैं।

अनोखी परंपरा, खुद दर्शन देने बाहर आते हैं भगवान

सब जानते हैं कि लोग भगवान के दर्शनार्थ मंदिर के स्वयं जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ रथयात्रा ऐसी अनोखी परंपरा है जहां भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद मंदिर से बाहर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, भगवान स्वंय उन पर अपनी कृपा बरसाने के लिए बाहर आते हैं। तीनों देव (भगवान जगन्नाथजी, भाई बलराम और बहन सुभद्रा) गुंडीचा मंदिर में पूरे 9 दिन तक ठहरते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गुंडीचा मंदिर में भगवान के आड़प दर्शन से सौ यज्ञों के समान पुण्य फल मिलता है।

बिना लोहे और बिना कील के बनते हैं तीनों देवों के रथ

भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा जी के रथ की बनावट में कई हतप्रभ कर देने वाली विशेषताएं हैं। इन विशाल रथों में लगाई जाने वाली लकड़ी का ऐसा चमत्कार है कि हर कोई देख या सुनकर हैरान रह जाता है। तीनों देवों के रथों को बनाने में 4,000 से ज्यादा लकड़ी के टुकड़े इस्तेमाला किया जाता है। इतने बड़े रथ बनाने में लोहे की एक भी कील अथवा धातु इस्तेमाल नहीं की जाती है। पुरी के पारंपरिक कारीगरों के परिवार बगैर किसी आधुनिक नक्शे के, पीढ़ी-दर-पीढ़ी इन विशाल रथों का निर्माण सटीकता व पूरी पूरी शुद्धता के साथ करते आ रहे हैं।

बेहद महत्वपूर्ण और दिल छू लेने वाली रस्म

भगवान जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान एक बहुत ही अहम व दिल को छू लेने वाली परंपरा निभाई जाती है। यह परपंरर छेरा पहरा कहलाती है। इसके तहत पुरी के राजा (गजपति महाराज) खुद एक सेवक की तरह सोने के झाड़ू से तीनों रथों के सामने के रास्ते की सफाई करते हैं और उस (मार्ग) पर सुगंधित जल का छिड़काव करते हैं। विश्व भर में लोगों को यह रस्म बड़ा आध्यात्मिक संदेश देती है कि भगवान के दरबार में सब एक समान हैं, चाहे वह कोई आम व्यक्ति हो अथवा राजा।

जाति, ऊंच-नीच का नहीं भेदभाव, मोक्ष की प्राप्ति

पुरी की भगवान जगन्नाथ रथयात्रा में ऊंच-नीच, जाति, धर्म अथवा रंग-भेद के लिए कोर्ठ जगह नहीं है। रथ के रस्से थामने के लिए हर वर्ग के लोग यहां एक साथ आते हैं और हर कोई भक्त बगैर किसी भेदभाव के भगवान का रथ खींच सकता है। श्रद्धालुओं को साफ मन, शुद्धता व धोती-कुर्ता जैसी पारंपरिक वेशभूषा में ही रथ के रस्सों को छूने का अधिकार होता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अगर सच्चे मन से कोई भक्त कम से कम 3 कदम भी भगवान का रथ खींच लेता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है यानी वह ऐसा करके जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है।

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