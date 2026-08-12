15 अगस्त पर भारत को टारगेट कर सकती ISI, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट; दिल्ली नहीं ये जगह होगी निशाना

ISI Terror Threat: जैसा की सभी को पता है कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है. ये जगह हो सकती है टारगेट.

ISI Terror Threat: स्वतंत्रता दिवस से पहले देश की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. जागरण के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत विरोधी संगठन किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं. इसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है.

दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पर खास नजर

खुफिया एजेंसियों को शक है कि 15 अगस्त के आसपास सुरक्षा बलों का ज्यादा ध्यान दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में होने वाले कार्यक्रमों पर रहेगा. इसी का फायदा उठाकर देश के किसी दूसरे हिस्से में वारदात कर सकते है.

एक खुफिया अधिकारी के मुताबिक, ISI स्वतंत्रता दिवस से पहले या उसी दिन किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना सकती है. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां इनपुट को ध्यान में रखते हुए पहले से ही जरूरी कदम उठा रही हैं.

घुसपैठ की भी कोशिश का इनपुट

सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकियों को भारत में भेजने के लिए जम्मू-कश्मीर के रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ की कोशिश की संभावना भी जताई गई है.

छोटे और मध्यम शहर भी निशाने पर

साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि बड़े महानगरों के अलावा टियर-2 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है. ऐसे शहरों में आमतौर पर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की तुलना में सुरक्षा व्यवस्था अलग स्तर की होती है.

पाकिस्तान के अंदर भी दबाव

खुफिया अधिकारी के अनुसार, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में चल रही अशांति के कारण वहां की सरकार और सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव है. ऐसे माहौल में भारत में किसी घटना को अंजाम देकर लोगों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा सकती है.