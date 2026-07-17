New Delhi Police Commissioner: इस IPS अफसर को बनाया गया दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर, हटाए गए सतीश गोलचा

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Amit Upadhyay
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Delhi Gets New Police Commissioner: केंद्र सरकार ने 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर रह चुके अनुराग कुमार अब राजधानी की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।
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सीनियर आईपीएस अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है।

Anurag Kumar Appointed As Delhi CP: सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1994 बैच के AGMUT कैडर के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार ने सतीश गोलचा की जगह ली है। सतीश गोलचा को रिटायरमेंट से पहले ही इस पद से हटा दिया गया है। नए कमिश्नर अनुराग कुमार की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक वे दिल्ली पुलिस की कमान संभालेंगे। अनुराग कुमार की पहचान एक अनुभवी और खुफिया मामलों के विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में होती है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी मिलने से पहले वह इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान आंतरिक सुरक्षा, खुफिया जानकारी जुटाने और संवेदनशील मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं।

1994 बैच के AGMUT कैडर के अधिकारी

अनुराग कुमार वर्ष 1994 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। हाल ही में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो से उनके मूल कैडर में वापस भेजा गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त कर दिया। अनुराग कुमार ने सतीश गोलचा का स्थान लिया है, जो अगस्त 2025 से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, अनुराग कुमार के कार्यभार संभालने के बाद सतीश गोलचा को आगे की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

आखिर क्यों हटाए गए सतीश गोलचा?

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट से पहले ही उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सतीश गोलचा को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करते हुए आगे की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। गोलचा का कार्यकाल अप्रैल 2027 तक था, लेकिन उन्हें पहले ही हटा दिया गया। उनकी समय से पहले विदाई को प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

दिल्ली पुलिस के सामने कई बड़ी चुनौतियां

देश की राजधानी की कानून-व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। नए पुलिस कमिश्नर के रूप में अनुराग कुमार के सामने वीवीआईपी सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी अभियान, साइबर अपराध, संगठित अपराध, महिलाओं की सुरक्षा और बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जैसी कई अहम चुनौतियां होंगी। उनके खुफिया और सुरक्षा क्षेत्र के लंबे अनुभव को देखते हुए माना जा रहा है कि वे इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।