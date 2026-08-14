NSA Doval: भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए: अजीत डोभाल

कहा- भारत जोखिम उठा सकता है, कड़ा प्रहार कर सकता है, चाहे नतीजे कुछ भी हों
NSA Doval, (आज समाज), नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत की उदारता और सहनशीलता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने बताया कि आॅपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि देश जोखिम उठाने और कड़ा प्रहार करने की क्षमता रखता है, भले ही उसके परिणाम कुछ भी हों।
डोभाल ने यह बात डिस्कवरी की आने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज डिक्लासिफाइड: आॅपरेशन सिंदूर में कही है। यह आॅपरेशन 88 घंटे चला था। यह आॅपरेशन पर डोभाल का पहला इंटरव्यू है। उन्होंने कहा, हमने आॅपरेशन का मकसद दुश्मन के कैंप तबाह करना तय किया था, खास तौर पर उन कैंपों को, जो पहलगाम हमले के जिम्मेदार थे।
कल रात 9 बजे रिलीज होगी डॉक्यूमेंट्री
डिस्कवरी ने एक बयान में बताया कि दो हिस्सों वाली यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज आॅपरेशन सिंदूर से जुड़े फैसलों और घटनाओं को सामने लाएगी। इसमें भारत के सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व को शामिल किया गया है। सीरीज में उन लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव भी बताए जाएंगे, जिन्होंने भारत की प्रतिक्रिया की निगरानी की थी।
डोभाल इसमें सैन्य कार्रवाई के पीछे लिए गए फैसलों और भारत के संकल्प के बारे में बताएंगे। डिक्लासिफाइड: आॅपरेशन सिंदूर का प्रीमियर शनिवार रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल और स्ट्रीमिंग सर्विस डिस्कवरी+ पर होगा।
आॅपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था?
आॅपरेशन सिंदूर पिछले साल 7 मई की सुबह शुरू किया गया था। इसका मकसद 22 अप्रैल को हुए घातक पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करना था। इसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी।
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