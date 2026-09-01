IMD Weather Update: दिल्ली-हिमाचल और यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, पंजाब-हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम

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Amit Upadhyay
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IMD Weather Forecast Today: देश के कई राज्यों में 1 सितंबर को बारिश के आसार हैं। IMD के अनुसार दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में बादल, बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा समेत कई राज्यों में भी बारिश की संभावना है।
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मंगलवार को देश के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव रहेगा और इससे भारी बारिश की संभावना है।

IMD Rain Forecast, 1 September 2026: सितंबर की शुरुआत देश के कई हिस्सों में बारिश के साथ हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत के साथ-साथ पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां एक्टिव रहेंगी। इससे कई राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। राजधानी दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, तो हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, ओडिशा समेत कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। चलिए देशभर का आज का मौसम जान लेते हैं।

दिल्ली-एनसीआर में हल्की बौछारें

दिल्ली-एनसीआर के मौसम की बात करें, तो 1 सितंबर को बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। IMD के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को मौसम गर्म और आंशिक रूप से बादलों वाला रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 27°C के आसपास रहने की उम्मीद है। दिन के समय हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की 35% तक संभावना जताई गई है, जबकि रात में मौसम बादलों से घिरा रहेगा और बारिश की संभावना घटकर 20% रह जाएगी। इस दौरान हल्की हवाएं चलेंगी और दिन में हवा में नमी रहेगी। राजधानी में स्थानीय स्तर पर भी मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में भी बादल और हल्की बारिश की संभावना है।

हरियाणा में आज कैसा रहेगा मौसम

हरियाणा में 1 सितंबर को मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। IMD के अनुसार हरियाणा में 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। 1-2 सितंबर को गरज-चमक और बिजली के साथ मौसम खराब होने की संभावना है। 2 से 5 सितंबर के बीच हरियाणा में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं और इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। हरियाणा के अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में स्थानीय स्तर पर बादल, गरज-चमक और बारिश की स्थिति बन सकती है।

पंजाब में मानसून रहेगा एक्टिव

पंजाब में भी 1 सितंबर को मानसूनी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। IMD ने 31 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब में अलग-अलग स्थानों पर बारिश और 1-2 सितंबर को गरज-चमक तथा बिजली के साथ मौसम बदलने की संभावना जताई है। 2 से 5 सितंबर के बीच पंजाब में बारिश का दायरा बढ़ सकता है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि 1 सितंबर के लिए पंजाब की उपखंडीय चेतावनी में अलग से चेतावनी जारी नहीं की गई है। पंजाब के अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मालेरकोटला, मानसा, मोगा, मुक्तसर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, एसएएस नगर, शहीद भगत सिंह नगर और तरनतारन जिलों में मौसम बदल सकता है।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर

हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर को अन्य तीन राज्यों की तुलना में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। IMD ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और 31 अगस्त से 3 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य में 31 अगस्त से 4 सितंबर तक काफी व्यापक से व्यापक बारिश का दौर भी जारी रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश के दौरान भूस्खलन, अचानक जलभराव और सड़क यातायात प्रभावित होने का जोखिम बढ़ सकता है।

देश के बाकी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से बारिश का दौर तेज रह सकता है। IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1-5 सितंबर तक व्यापक बारिश और अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधि बनी रह सकती है। उत्तराखंड में 1 सितंबर को भारी बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है और 1 सितंबर को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में भी 1 सितंबर को कुछ स्थानों पर बारिश और जम्मू संभाग में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान में पूर्वी हिस्सों में 1-5 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ दिनों में बारिश बढ़ने की संभावना है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी रहेगा; पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1-2 सितंबर को भारी बारिश और छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना IMD ने जताई है।

पूर्वी, पूर्वोत्तर और पश्चिमी हिस्सों की बात करें तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1 सितंबर को कई जगह बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का दौर 1 सितंबर तक, जबकि बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। ओडिशा में 1 सितंबर को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी व्यापक बारिश का अनुमान है और कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी भारत में कोंकण एवं गोवा में व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ और मराठवाड़ा में अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनी रह सकती है।