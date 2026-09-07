IMD Weather Update: दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम ! हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में बारिश, देशभर का वेदर अपडेट

IMD Weather Forecast Today: देश के कई हिस्सों में 7 सितंबर को मानसून सक्रिय रहने वाला है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कई जगह बादल और बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।

IMD Rain Forecast, 7 September 2026: सितंबर के महीने का पहला सप्ताह बीत चुका है, लेकिन देशभर में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली से लेकर पहाड़ों तक जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 7 सितंबर को उत्तर भारत से लेकर मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और कुछ जगहों पर तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। IMD के मुताबिक उत्तर भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव वाले सिस्टम का असर धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है। साथ ही मानसून ट्रफ सामान्य स्थिति के आसपास बनी हुई है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

दिल्ली में बादल और बारिश की उम्मीद

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। राजधानी और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। IMD ने 7 सितंबर के लिए दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी स्थानीय स्तर पर बारिश के दौर बन सकते हैं। गुरुग्राम के लिए सोमवार को बारिश की संभावना बताई गई है। हालांकि इसके बाद मौसम बदलने का अनुमान है।

हरियाणा के कई जिलों में बारिश का दौर

हरियाणा में 7 सितंबर को मौसम मिला-जुला रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में बादल और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कई इलाकों में बारिश के बीच धूप भी निकल सकती है। IMD ने 7 सितंबर के लिए हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सब-डिविजन में कोई अलग चेतावनी जारी नहीं की है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और पलवल जैसे जिलों में स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। IMD के मुताबिक 6 सितंबर को हरियाणा में कई स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई।

पंजाब में पठानकोट से पटियाला तक बारिश

पंजाब में 7 सितंबर को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। IMD के चंडीगढ़ केंद्र के अपडेट में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, नवांशहर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला समेत कई जिलों में बारिश की संभावना बताई गई है। इसके अलावा अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर और मानसा में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। पंजाब में मानसून की गतिविधि पूरी तरह थमी नहीं है। बारिश से तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उमस बनी रह सकती है। किसानों के लिए बारिश फायदेमंद हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश का जोर जारी

हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के अनुसार हाल के दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है और 6 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे जिलों में मौसम पर नजर रखना जरूरी है। हालांकि 7 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के लिए कोई अलग चेतावनी जारी नहीं की गई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान सड़क पर फिसलन, भूस्खलन और अचानक नाले-खड्डों में पानी बढ़ने का जोखिम बना रह सकता है।

यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में भारी बारिश

उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर खास नजर रहेगी। IMD के मुताबिक 7 सितंबर को उत्तराखंड में बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधि रह सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 से 8 सितंबर तक कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में 7 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। राजस्थान में पूर्वी हिस्सों में मौसम सक्रिय रह सकता है, जबकि मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बारिश की गतिविधि बनी रहने की संभावना है। IMD ने 7 सितंबर को मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर में भी बारिश का दौर

पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 7 सितंबर को बिहार में बारिश और गरज-चमक की गतिविधि बनी रहने की संभावना है, जबकि पश्चिम बंगाल में 7 से 10 सितंबर के बीच कई स्थानों पर बारिश का दौर रह सकता है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 7-8 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का असर बना रहेगा। IMD ने इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक अलग-अलग स्तर की बारिश का पूर्वानुमान दिया है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की स्थानीय घटनाएं भी हो सकती हैं।

दक्षिण और पश्चिम भारत में कैसा रहेगा मौसम?

देश के पश्चिमी हिस्सों में कोंकण और गोवा में 6 से 12 सितंबर तक व्यापक बारिश की संभावना बनी हुई है। गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि IMD ने अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधि अपेक्षाकृत कमजोर रहने की बात कही है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना भी है।