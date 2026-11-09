IMD Weather Update: आज कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली-एनसीआर में धुंध, हरियाणा-पंजाब में बदलेगा मिजाज

IMD Weather Update Today: दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में सोमवार को सुबह कोहरा और ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदलने और बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट है।

IMD Weather Forecast 9 November 2026: नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही देश के मौसम में अलग-अलग तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह के समय कोहरे ने दस्तक दे दी है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह और रात की ठंड बढ़ने लगी है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में सक्रिय मौसमी परिस्थितियों के कारण बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 9 नवंबर को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली-NCR, हरियाणा और आसपास के मैदानी इलाकों में सुबह कोहरा रहने की संभावना है।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सोमवार की शुरुआत कोहरे के साथ हो सकती है। IMD के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है, जबकि दिन में आसमान की स्थिति में सुधार हो सकता है। फिलहाल दिल्ली के लिए बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के आसपास सुबह के समय धुंध और कम दृश्यता दिख सकती है। दिन चढ़ने के साथ मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने की उम्मीद है।

हरियाणा के कई जिलों में कोहरे का असर

हरियाणा में 9 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार राज्य में 9 से 14 नवंबर तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है। इस अवधि के लिए हरियाणा में कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि, सुबह और रात के समय कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी के लोगों को सुबह के मौसम पर नजर रखनी चाहिए। इन जिलों के लिए अलग-अलग घने कोहरे की चेतावनी का दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन सुबह की धुंध के कारण कुछ जगहों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है।

पंजाब में ठंड बढ़ने के संकेत, आगे बारिश

पंजाब में सोमवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। 8 नवंबर को बठिंडा में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। IMD के अनुसार अगले चार दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, संगरूर, बरनाला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर और रूपनगर में सुबह और रात के समय मौसम में ठंडक महसूस हो सकती है। IMD ने पंजाब में अगले तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर रात और सुबह हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई है। पंजाब में 12 और 13 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बढ़ेगी ठंड

हिमाचल प्रदेश में नवंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सोमवार को अधिकांश क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड अधिक महसूस होगी, जबकि निचले पहाड़ी क्षेत्रों में दिन के समय हल्की धूप निकल सकती है। शिमला, कुफरी, मनाली, कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा, धर्मशाला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के मौसम पर लोगों की नजर रहेगी। हिमाचल में 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 10 से 12 नवंबर के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है।

UP, बिहार, राजस्थान में मौसम का हाल

उत्तर भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सुबह के समय कुछ इलाकों में कोहरा देखने को मिल सकता है। बिहार में 9 नवंबर को किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना कम है। राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में भी किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। झारखंड में 9 से 11 नवंबर के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि ओडिशा में 10 और 11 नवंबर को कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में 9 से 12 नवंबर के बीच बारिश देखने को मिल सकती है।

दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश

IMD के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल में गरज-चमक और बिजली गिरने की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश, यानम और लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर मौसम खराब हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश की संभावना है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 से 11 नवंबर के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 9 से 11 नवंबर तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है।