IMD Weather Update: कई राज्यों में आज बदलेगा मौसम, दिल्ली-हरियाणा-पंजाब में तेज हवाएं, हिमाचल-उत्तराखंड में बारिश

IMD Weather Update Today: उत्तर भारत के कई राज्यों में गुरुवार को मौसम बदलने की संभावना है। IMD ने दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में गरज-चमक, तेज हवाओं और कुछ जगह बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है।

IMD Weather Update 8 October 2026: देश के कई हिस्सों में मानसून की विदाई के बीच मौसम में बदलाव जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 8 अक्टूबर को उत्तर भारत के कई इलाकों में बादल, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। कई जगह बारिश और आंधी का दौर जारी रह सकता है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में बारिश व गरज-चमक की संभावना बताई गई है।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। IMD ने दिल्ली के लिए गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ तेज हवा की चेतावनी दी है। दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 22-23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 9 अक्टूबर से मौसम में कुछ सुधार हो सकता है। एनसीआर की बात करें, तो गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी इसी तरह का मौसम रहेगा।

हरियाणा के कई जिलों में बदलेगा मौसम

हरियाणा में 8 अक्टूबर को मौसम बदल सकता है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। IMD ने हरियाणा के लिए आंधी और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है। गुरुवार को मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। हरियाणा के अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में मौसम में स्थानीय स्तर पर बदलाव आ सकता है।

पंजाब में आज कैसा रहेगा मौसम?

पंजाब में अगले तीन दिनों तक मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। IMD ने 8, 9 और 10 अक्टूबर को पंजाब के लिए गरज-चमक और आंधी की चेतावनी दी है। 9 और 10 अक्टूबर को तेज हवाओं की संभावना भी बनी हुई है। इसके बाद 11 अक्टूबर से इस तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। पंजाब में 8 से 10 अक्टूबर के बीच मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। पंजाब के अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, मोहाली, मुक्तसर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, शहीद भगत सिंह नगर और तरनतारन जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में 8 और 9 अक्टूबर को मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। IMD ने दोनों दिनों के लिए गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। 7 से 9 अक्टूबर के बीच हिमाचल में तेज हवाओं के झोंके 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे तक, जबकि कुछ स्थितियों में झोंकों की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 10 अक्टूबर से राज्य के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में मौसम पर नजर रखना जरूरी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान पेड़ों, बिजली की लाइनों और कमजोर ढांचों से दूरी रखना बेहतर रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है।

उत्तर भारत और बाकी राज्यों का मौसम

उत्तराखंड में 8 और 9 अक्टूबर को मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। IMD ने दोनों दिनों के लिए भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश और गरज-चमक का असर रह सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर को आंधी और बिजली गिरने की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है। राजस्थान में 8 अक्टूबर को कोई विशेष चेतावनी नहीं है।

देश के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में 8 अक्टूबर को गरज-चमक की संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़ में बारिश और आंधी का असर रह सकता है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 अक्टूबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक की चेतावनी है। आंध्र प्रदेश में 8 और 9 अक्टूबर को गरज-चमक तथा तेज हवाओं की संभावना है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश और आंधी का दौर जारी रह सकता है।