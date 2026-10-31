IMD Weather Update: आज दिल्ली-NCR में मौसम साफ, हरियाणा-पंजाब में भी राहत, जानें हिमाचल समेत देशभर का हाल

IMD Weather Forecast Today: मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में मौसम शांत रहने का अनुमान है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी बारिश की संभावना है।

IMD Weather Update Today 31 October 2026: अक्टूबर का आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर देश के अलग-अलग हिस्सों में बदलते मौसम के बीच गुजरने वाला है। उत्तर-पश्चिम भारत में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली-NCR समेत हरियाणा और पंजाब में बारिश की गतिविधियों से फिलहाल राहत मिलने के संकेत हैं। वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज मैदानी इलाकों से कुछ अलग रह सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार 31 अक्टूबर को देश के पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आइए जानते हैं दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में आज मौसम कैसा रहने वाला है।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 31 अक्टूबर को बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। IMD के मुताबिक दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। हालांकि 30 अक्टूबर को हुई बारिश के बाद सुबह के समय नमी और हल्की धुंध का असर महसूस हो सकता है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 31 अक्टूबर को दिल्ली-NCR में कहीं-कहीं हल्की से छिटपुट बारिश की संभावना है।

हरियाणा में आज कैसा रहेगा मौसम?

हरियाणा में 31 अक्टूबर को पिछले दिनों के मुकाबले मौसम शांत रहने की संभावना है। 30 अक्टूबर को राज्य के कई इलाकों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिली थीं। इसके बाद तापमान में बदलाव और मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। IMD के अनुसार हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए 31 अक्टूबर को कोई विशेष मौसम चेतावनी नहीं है। हालांकि कहीं-कहीं हल्की से छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, करनाल और हिसार समेत प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है।

पंजाब में आज मौसम का क्या हाल रहेगा?

पंजाब में भी 31 अक्टूबर को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। बीते दिनों राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण तापमान में बदलाव दर्ज किया गया था। IMD ने 31 अक्टूबर के लिए पंजाब में कोई विशेष मौसमी चेतावनी जारी नहीं की है। IMD के मुताबिक 31 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा और पठानकोट जैसे शहरों में मौसम की स्थिति स्थानीय स्तर पर अलग-अलग रह सकती है। दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी और सुबह-शाम हल्की ठंड का अहसास होने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी या बढ़ेगी ठंड?

हिमाचल प्रदेश में 31 अक्टूबर को मैदानी राज्यों के मुकाबले मौसम का मिजाज अलग रह सकता है। IMD के अनुसार राज्य में 2 नवंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। 31 अक्टूबर के लिए गरज-चमक या भारी बारिश की कोई विशेष चेतावनी सामने नहीं आई है। शिमला, मनाली, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और मंडी के मौसम में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अंतर देखने को मिल सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने से सुबह और रात के समय ठंड बढ़ सकती है।

UP, बिहार, झारखंड में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां पूर्वी हिस्सों की ओर अधिक केंद्रित रहने का अनुमान है। IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं, बिहार और झारखंड में 31 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। इन राज्यों में बादलों की आवाजाही, गरज-चमक और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा में भी 31 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में चक्रवात अर्नब का असर मौसम पर दिख सकता है।

देश के अन्य राज्यों का वेदर अपडेट

देश के बाकी हिस्सों में भी मौसम की गतिविधियां अलग-अलग रूप में देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़ में 31 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। पश्चिम भारत के गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ में कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी स्थानीय स्तर पर बादल और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है।