IMD Weather Update 28 November 2026: नवंबर का आखिरी सप्ताह देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दो बिल्कुल अलग रंग दिखा रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। वहीं, दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंचने लगा है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड महसूस की जा रही है।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली और NCR में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। IMD के अनुसार 28 नवंबर को दिल्ली में सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ रहने की उम्मीद है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगभग 8-10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सुबह और देर रात ठंड का एहसास अधिक होगा। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी सुबह के समय कम दृश्यता की स्थिति बन सकती है।

हरियाणा के कई जिलों में कोहरा

हरियाणा में 28 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए 28 और 29 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। राज्य के अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और पलवल जैसे जिलों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिल सकता है। दिन के समय धूप निकलने से मौसम सामान्य रह सकता है।

पंजाब में बढ़ेगी सुबह की ठिठुरन

पंजाब में नवंबर के अंतिम दिनों में ठंड का असर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 28 नवंबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा छाने का अलर्ट है। पंजाब में 28 और 29 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर घना कोहरा रह सकता है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, मोहाली, संगरूर, बरनाला, मलेरकोटला, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा जैसे जिलों में सुबह की दृश्यता प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए।

हिमाचल में 1 दिसंबर तक घना कोहरा

हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में रात का तापमान शून्य से नीचे पहुंच रहा है और कई स्थानों पर जमाने वाली ठंड महसूस की जा रही है। IMD ने हिमाचल प्रदेश में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक अलग-अलग स्थानों पर घने कोहरे की संभावना जताई है। बिलासपुर, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा के कुछ इलाकों में मौसम की स्थिति के अनुसार सुबह दृश्यता कम हो सकती है। लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और पाला पड़ने की स्थिति बनी रह सकती है। गौरतलब है कि 27 नवंबर को हिमाचल के ताबो में न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार का मौसम

उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी सर्दी और कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर को मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में हाल के दिनों में शीतलहर जैसी स्थिति देखी गई है। सीकर में 26 नवंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। रात के तापमान में गिरावट के कारण सुबह और देर रात ठंड बढ़ सकती है।

तमिलनाडु और केरल में बारिश जारी

देश के दक्षिणी हिस्सों में मौसम का मिजाज उत्तर भारत से बिल्कुल अलग रहने वाला है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में 28 नवंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। केरल में भी बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में भी छिटपुट बारिश तथा गरज-चमक की संभावना है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह के समय कोहरे की स्थिति बन सकती है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार और झारखंड में फिलहाल किसी बड़े बारिश अलर्ट की संभावना नहीं है।