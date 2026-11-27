IMD Weather Forecast 27 November 2026: नवंबर का आखिरी सप्ताह देश के मौसम में दो अलग-अलग तस्वीरें पेश कर रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है और सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली-NCR, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कोहरे का अलर्ट है। वहीं, पूर्वी राजस्थान में शीतलहर और तमिलनाडु व केरल में भारी बारिश की संभावना है। जानते हैं कि आज देशभर में कैसा रहेगा मौसम।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में शुक्रवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन सुबह के समय धुंध और कुछ स्थानों पर घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। IMD ने दिल्ली के लिए 27 नवंबर को घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। राजधानी में न्यूनतम तापमान लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह और रात की ठंड का असर बना रहेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा।

हरियाणा के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट

हरियाणा में 27 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। राज्य के मैदानी इलाकों में रात के तापमान में गिरावट और सुबह ठंड का असर अधिक महसूस हो सकता है। खासकर दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के अलावा रोहतक, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और चरखी दादरी में घना कोहरा छा सकता है। IMD के अनुसार 28 नवंबर को भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहने की संभावना है।

पंजाब में कोहरा और ठंड बढ़ने के संकेत

पंजाब में भी 27 नवंबर को मौसम का मिजाज ठंडा रहने वाला है। IMD ने पंजाब के अलग-अलग स्थानों पर घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो सकती है, जबकि दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, एसएएस नगर और शहीद भगत सिंह नगर के आसपास मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब में 28 नवंबर तक घने कोहरे की संभावना है।

हिमाचल में 30 नवंबर तक कोहरे का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में 27 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 26 से 30 नवंबर तक कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की आशंका है। राज्य के बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और शिमला के निचले इलाकों में सुबह के समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ सकती है।

यूपी, राजस्थान, बिहार, पूर्वोत्तर भारत का मौसम

उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। राजस्थान में पूर्वी हिस्सों में 26 से 28 नवंबर तक शीतलहर चलने की संभावना है। सीकर में 25 नवंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया था, जो मैदानी भारत में सबसे कम रहा। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई बड़ा बारिश का अलर्ट नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी कोहरे का अलर्ट है।

दक्षिण भारत में बारिश का दौर अब भी जारी

दक्षिण भारत में उत्तर भारत से बिल्कुल अलग मौसम देखने को मिलेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 27 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में भी भारी बारिश की चेतावनी है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में छिटपुट बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल कोई महत्वपूर्ण मौसमी गतिविधि का अनुमान नहीं है।