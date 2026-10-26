IMD Weather Update: दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में मौसम सामान्य, हिमाचल में बढ़ेगी ठंड, कई राज्यों में चक्रवाती तूफान

IMD Weather Update Today: बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा चक्रवाती सिस्टम दक्षिण और पूर्वी भारत के मौसम को प्रभावित कर सकता है। कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका है। कुछ राज्यों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

IMD Weather Forecast Today 26 October 2026: देशभर में सोमवार को मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा चक्रवाती सिस्टम दक्षिण और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक की स्थिति पैदा कर सकता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। 29 और 30 अक्टूबर को कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में छाए रहेंगे बादल

दिल्ली-एनसीआर में 26 अक्टूबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। फिलहाल राजधानी में भारी बारिश का कोई संकेत नहीं है और बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवाती सिस्टम का मुख्य प्रभाव दक्षिण और पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना है। दिन के समय तापमान अपेक्षाकृत गर्म रह सकता है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में भी मौसम की स्थिति लगभग इसी तरह रहने की संभावना है। दिल्ली में 29 और 30 अक्टूबर को गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं से संबंधित चेतावनी दी गई है।

हरियाणा में आज साफ रहेगा मौसम

हरियाणा में सोमवार को मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, करनाल और अंबाला समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फिलहाल भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। IMD के पूर्वानुमान में 26 अक्टूबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और न्यूनतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान दिया गया है। आने वाले दिनों में मौसम में मामूली बदलाव संभव है। 29 और 30 अक्टूबर को हरियाणा तथा चंडीगढ़-दिल्ली क्षेत्र के लिए गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं से संबंधित चेतावनी दी गई है।

पंजाब में फिलहाल बारिश का अलर्ट नहीं

पंजाब में 26 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और बठिंडा समेत राज्य के प्रमुख शहरों में फिलहाल भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिन के समय मौसम अपेक्षाकृत गर्म रह सकता है, जबकि सुबह और रात में तापमान में गिरावट के कारण हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। पंजाब में 26 से 28 अक्टूबर तक कोई मौसम चेतावनी नहीं है। हालांकि 29 और 30 अक्टूबर को गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। इन परिस्थितियों के दौरान स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है।

हिमाचल में बढ़ी ठंड, बर्फबारी पर नजर

हिमाचल प्रदेश में मौसम का असर मैदानी इलाकों से अलग रहने की संभावना है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिर रहा है और सर्दियों की शुरुआत के संकेत दिखाई देने लगे हैं। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया था, जबकि केलांग में तापमान लगभग शून्य डिग्री के आसपास रहा। लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू और मंडी के ऊंचाई वाले हिस्सों में मौसम के अनुसार हल्की बर्फबारी की संभावना पर नजर रखी जा रही है। मध्य और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम?

देश के अन्य हिस्सों में बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा गहरा अवदाब प्रमुख मौसमी गतिविधि बना हुआ है। IMD के 25 अक्टूबर के बुलेटिन के अनुसार यह सिस्टम 26 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और आगे अधिक शक्तिशाली होकर आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश तथा तेज हवाओं का खतरा है। तमिलनाडु और केरल में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में मौसम की स्थिति अलग-अलग रह सकती है। कुछ क्षेत्रों में बादल, गरज-चमक या बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है।