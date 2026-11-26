IMD Weather Update 26 November 2026: देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में सर्दी के साथ घने कोहरे का असर बढ़ने लगा है, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। दूसरी ओर केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। चलिए जानते हैं कि आज देशभर में मौसम कैसा रहेगा।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में 26 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। IMD ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है। दिन चढ़ने के साथ कोहरा कम होने की संभावना है। IMD के अनुसार 27 और 28 नवंबर को भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है।

हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा

हरियाणा में 26 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। IMD ने हरियाणा के लिए 26, 27 और 28 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर घने कोहरे की चेतावनी दी है। इसका असर खासतौर पर राज्य के मैदानी और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े इलाकों में देखने को मिल सकता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी में सुबह के समय कोहरे की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा।

पंजाब में अमृतसर से पटियाला तक कोहरा

पंजाब में भी 26 नवंबर को सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने पंजाब के अलग-अलग स्थानों पर 26 से 28 नवंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर), रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मलेरकोटला, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर और बठिंडा में सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है। पंजाब में फिलहाल बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं है और मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश में ठंड का बढ़ेगा असर

हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर को मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल सकते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर बना रहेगा, जबकि कुछ निचले क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। IMD ने हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर घने कोहरे की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के लिए 25 से 29 नवंबर तक घने कोहरे की संभावना जताई गई है। बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर के निचले इलाकों में सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है। शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का असर अधिक महसूस हो सकता है।

तमिलनाडु और केरल में बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत में 26 नवंबर को मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। केरल और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। गरज-चमक के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज सतही हवाओं की संभावना है। कर्नाटक में भी बिजली चमकने के साथ गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं। लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत का मौसम

देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। IMD के अनुसार ओडिशा में 26 नवंबर तक कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में भी 27 नवंबर तक घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ने के साथ स्थानीय मौसम परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ठंडी सुबह और शुष्क मौसम का असर बना रह सकता है।