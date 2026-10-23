IMD Weather Update: दिल्ली-NCR से पंजाब-हरियाणा तक बदलेगा मौसम, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी के आसार

IMD Weather Forecast Today: उत्तर भारत के अधिकांश मैदानी इलाकों में 23 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 24-25 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।

IMD Weather Update 23 October 2026: अक्टूबर का आखिरी सप्ताह उत्तर भारत में मौसम के बदलते मिजाज के लिहाज से अहम है। मानसून की विदाई के बाद जहां कई इलाकों में दिन का तापमान धीरे-धीरे नीचे आने लगता है, वहीं सुबह और रात की ठंडक, दिन में धूप, हवा की दिशा और पश्चिमी विक्षोभ जैसी मौसमी गतिविधियां मौसम की तस्वीर बदल सकती हैं। दिल्ली-NCR में प्रदूषण और तापमान, हरियाणा-पंजाब में सुबह-शाम की ठंडक और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान तेजी से बदल रहा है। चलिए जानते हैं कि आज देशभर में कैसा रहेगा मौसम।

दिल्ली-NCR में वीकेंड पर बदलेगा मौसम

दिल्ली-NCR में 23 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन वीकेंड में बादलों की आवाजाही और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में छिटपुट से बिखरी हुई बारिश हो सकती है। नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, शाहदरा, द्वारका, नजफगढ़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के आसपास रहने वाले लोगों को अगले दो दिनों के पूर्वानुमान पर नजर रखनी चाहिए। तापमान के लिहाज से अक्टूबर के इस दौर में दिन में धूप के कारण हल्की गर्माहट और सुबह-शाम अपेक्षाकृत ठंडक महसूस हो सकती है। मौसम में बदलाव के साथ हवा की दिशा और गति भी बदल सकती है।

हरियाणा में भी जल्द बारिश के आसार

हरियाणा में 23 अक्टूबर को मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 24 और 25 अक्टूबर को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, झज्जर, रोहतक, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर सहित विभिन्न जिलों में मौसम की स्थिति स्थानीय स्तर पर अलग-अलग रह सकती है। राज्य के मैदानी इलाकों में दिन का तापमान अभी अपेक्षाकृत गर्म महसूस हो सकता है, जबकि सुबह और देर रात ठंडक बढ़ने का एहसास होगा।

पंजाब में भी बदल सकता है मौसम

पंजाब में 23 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन 24 और 25 अक्टूबर को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, बरनाला, मोगा, बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का और फिरोजपुर में स्थानीय स्तर पर मौसम बदलेगा। 24 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिमी पंजाब के कुछ हिस्सों में और 25 अक्टूबर को राज्य के उत्तरी भागों में बारिश की संभावना हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ने के संकेत

हिमाचल प्रदेश में 23 अक्टूबर को अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन 24 और 25 अक्टूबर को राज्य के कुछ पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल सकता है। IMD के अनुसार 24 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में बारिश या ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की संभावना है। 25 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति में भी ऐसी मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। शिमला, किन्नौर, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना सहित अन्य जिलों में भी स्थानीय परिस्थितियों और ऊंचाई के अनुसार मौसम में अंतर रह सकता है।

UP, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान का मौसम

उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी 23 अक्टूबर के बाद मौसम में क्षेत्रीय बदलाव देखने को मिल सकता है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में 23 से 25 अक्टूबर के बीच बारिश या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में 23 से 26 अक्टूबर के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। राजस्थान में 24 अक्टूबर को कहीं-कहीं गरज-चमक, बिजली और तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदल सकता है।

दक्षिण भारत में के कई राज्यों में भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार केरल और माहे में 23 से 27 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी रह सकती है। कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक भागों में बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा हो सकता है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण समुद्री गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।