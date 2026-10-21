IMD Weather Update: आज दिल्ली-हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम? जानें देशभर का हाल

IMD Weather Forecast Today: मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम सामान्य रहेगा। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। अन्य राज्यों में भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं।

IMD Weather Update 21 October 2026: देश के कई हिस्सों में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में फिलहाल अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के बाद 24 और 25 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भी अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 21 अक्टूबर को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 24 और 25 अक्टूबर को कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली में फिलहाल मौसम शांत है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम बदलने की संभावना पर नजर रखना जरूरी है। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी मौसम में बदलाव हो सकता है। दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस हो सकता है। सुबह और देर शाम हल्की ठंडक के बीच दिन में धूप रहने की स्थिति बन सकती है।

हरियाणा में आज सामान्य रहेगा मौसम

हरियाणा में 21 अक्टूबर को मौसम हल्का ठंडा बना रहने का अनुमान है। IMD के अनुसार राज्य में 24 और 25 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यह संभावना पूरे राज्य में एकसमान बारिश होने का संकेत नहीं देती। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा और फतेहाबाद जैसे जिलों में स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है। अगले कुछ दिनों में मौसम में तेजी से बदलाव हो सकता है।

पंजाब में 24-25 अक्टूबर को बदलेगा मौसम

पंजाब में भी 21 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर को तेज धूप निकलेगी, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होगी। 24 और 25 अक्टूबर को कहीं-कहीं बारिश की संभावना प्रमुख है। अगले कुछ दिनों में स्थानीय बादल, हवा और बारिश की स्थिति में बदलाव संभव है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, मोगा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, एसएएस नगर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, बठिंडा और मानसा में मौसम का मिजाज बदल सकता है।

हिमाचल प्रदेश में कब होगी बारिश?

हिमाचल प्रदेश में 21 अक्टूबर को हर जिले में बारिश होने का कोई अलर्ट नहीं है। IMD के 20 से 26 अक्टूबर के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का असर मैदानी और निचले क्षेत्रों से अलग हो सकता है। शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लोगों को यात्रा से पहले स्थानीय पूर्वानुमान और सड़क की स्थिति जांचनी चाहिए। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान अपेक्षाकृत कम रह सकता है, जबकि बादल और बारिश होने पर ठंड बढ़ने का अनुभव हो सकता है।

देश के अन्य राज्यों में मौसम का हाल

दक्षिण भारत में 21 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 20 से 22 अक्टूबर के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल और माहे में 20 से 26 अक्टूबर के दौरान व्यापक बारिश की संभावना है। कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में भी बारिश का दौर सक्रिय रह सकता है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, यानम और रायलसीमा में 20 और 21 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना में 20 और 21 अक्टूबर को गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है।

मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम की स्थिति अलग-अलग रह सकती है। मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर को पूर्वी हिस्सों में तथा 20 से 23 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बारिश की संभावना है। राजस्थान में 24 अक्टूबर के आसपास कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवा की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तराखंड में 23 से 26 अक्टूबर के बीच कहीं-कहीं बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 23 से 25 अक्टूबर के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी पूर्वानुमान अवधि के दौरान छिटपुट बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के कुछ इलाकों में अलग-अलग दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है।