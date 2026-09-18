IMD Weather Update Today: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, जानें हरियाणा-पंजाब-हिमाचल का हाल

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Amit Upadhyay
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IMD Rain Forecast 18 September 2026: उत्तर भारत के मौसम में इस वक्त काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। IMD के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है, जबकि देश के कई अन्य हिस्सों में बारिश का दौर जारी है।
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18 सितंबर को देश के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, तो कुछ जगहों पर मौसम सुहावना रहेगा।

IMD Weather Update 18 September 2026: सितंबर के तीसरे सप्ताह में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है और जल्द मानसून विदा हो जाएगा। इस बीच उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कमजोर होने के संकेत हैं, जबकि देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश का दौर बना हुआ है। IMD के अनुसार पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां 19 सितंबर के आसपास अनुकूल हो सकती हैं। इसी बीच बंगाल की खाड़ी के आसपास 19 सितंबर के आसपास एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर आगे चलकर पूर्वी और मध्य भारत पर पड़ सकता है।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली में 18 सितंबर की सुबह मौसम अपेक्षाकृत नम रहेगा। IMD के अनुसार सुबह 5:30 बजे नई दिल्ली में तापमान करीब 25.6°C, आर्द्रता 82 प्रतिशत और दक्षिण-पश्चिमी हवा करीब 9.3 किमी/घंटा दर्ज की गई। 18 सितंबर के लिए दिल्ली में IMD की No Warning है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल कोई भारी बारिश या गंभीर मौसम की चेतावनी जारी नहीं है। दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादलयुक्त रहने और दिन के तापमान के करीब 33-34°C के आसपास रहने का अनुमान रिपोर्ट किया गया है। NCR में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत जैसे इलाकों में भी फिलहाल किसी बड़े अलर्ट की स्थिति नहीं है। मानसून की विदाई अभी पूरी तरह नहीं हुई है, इसलिए हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं।

हरियाणा में बारिश का दौर कमजोर

हरियाणा में 18 सितंबर को IMD ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि इसके एक दिन पहले राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई थी। IMD के 17 सितंबर के बुलेटिन में हिसार में 6 सेमी, आदमपुर में 5 सेमी, हिसार AWS में 5 सेमी और जींद में 4 सेमी बारिश दर्ज होने की जानकारी दी गई थी। हाल के दिनों में स्थानीय स्तर पर बारिश की गतिविधि रही, लेकिन 18 सितंबर के लिए व्यापक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। राज्य के अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में आज मौसम शुष्क रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पिछले दिनों की बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में उमस बनी रह सकती है।

पंजाब में भी फिलहाल कोई अलर्ट नहीं

पंजाब में 18 सितंबर के लिए IMD की No Warning है। हालांकि 17 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश दर्ज हुई थी। IMD के अनुसार रूपनगर जिले के गंगूवाल में 7 सेमी, कोटला में 6 सेमी और घनौली में 5 सेमी बारिश दर्ज की गई। इससे पहले IMD ने 17 सितंबर के लिए पंजाब में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई थी, लेकिन 18 सितंबर के अपडेट में ऐसा कोई व्यापक अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पंजाब के अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मालेरकोटला, मानसा, मोगा, मोहाली, मुक्तसर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, शहीद भगत सिंह नगर और तरनतारन में मौसम में फिलहाल किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। कुछ स्थानों पर बादल और स्थानीय हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है।

हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बाद राहत

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। IMD के अनुसार बिलासपुर जिले के नैना देवी में 9 सेमी, जबकि बिलासपुर के मलरौन और ब्राह्मणी में 5-5 सेमी बारिश दर्ज हुई। मंडी के स्लैपर और मुरारी देवी में भी 5-5 सेमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बरठीं, घाघस और सुंदरनगर में 4-4 सेमी बारिश हुई। इसके बावजूद 18 सितंबर के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए IMD की No Warning है। राज्य के बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में मौसम सामान्य से लेकर आंशिक रूप से बादलयुक्त रह सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थानीय मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए पहाड़ी मार्गों पर सफर करने वाले सावधानी बरतें।

देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम?

18 सितंबर को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। IMD के मुताबिक अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, बिहार, पूर्वी राजस्थान, केरल, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु-पुडुचेरी-कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय और अन्य राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में भी स्थानीय गरज-चमक तथा बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पश्चिम भारत में गुजरात, कोंकण-गोवा, सौराष्ट्र-कच्छ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर बारिश का दौर बना रह सकता है। इस बीच मौसम विभाग की नजर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले संभावित निम्न दबाव क्षेत्र पर है।