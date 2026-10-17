IMD Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी से बदला मौसम, दिल्ली-हरियाणा-पंजाब और हिमाचल में बारिश से बढ़ी ठंडक

IMD Weather Forecast Today: उत्तर भारत में बारिश के बाद तापमान में गिरावट से सुबह और शाम ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर को दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।

Weather Update Today 17 October 2026: उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी राज्यों में बारिश ने ठंडक बढ़ा दी है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार शनिवार को उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। कुछ राज्यों में आंधी-बारिश भी देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में कई जगहों पर मानसून की विदाई के बावजूद बारिश हो सकती है। चलिए जानते हैं कि 17 अक्टूबर को देशभर में कैसा रहेगा मौसम का हाल।

दिल्ली-NCR में सुबह-शाम बढ़ेगी ठंडक

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 17 अक्टूबर को मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहने की संभावना है। हालिया बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। IMD के बुलेटिन में आज बारिश के लिए कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि स्थानीय तापमान और हवा की स्थिति के अनुसार अलग-अलग इलाकों में मौसम थोड़ा बहुत बदल सकता है।

हरियाणा में बारिश के बाद मौसम शुष्क

हरियाणा में पिछले दिनों हुई बारिश और गरज-चमक के बाद अब मौसम शुष्क होने का अनुमान है। गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में 16 अक्टूबर को गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई थी, लेकिन 17 अक्टूबर से राज्य में मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। IMD के अनुसार इन जिलों में पिछले बारिश के दौर के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। हिसार, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और चरखी दादरी सहित अन्य जिलों में भी सुबह-शाम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस हो सकता है। फिलहाल 17 अक्टूबर के लिए हरियाणा में कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं है।

पंजाब में बारिश थमने के बाद राहत

पंजाब में भी हालिया बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है। अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली, बठिंडा और फरीदकोट में बारिश के दौर के बाद तापमान नीचे आया है। IMD के अनुसार पठानकोट जिले में हालिया बारिश दर्ज की गई, जबकि लुधियाना और पटियाला में तेज हवाएं भी चली थीं। 17 अक्टूबर को राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और अगले कुछ दिनों के लिए भी कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। सुबह और रात के समय हल्की ठंडक बढ़ सकती है, लेकिन इसे अभी शीतलहर की शुरुआत नहीं माना जाना चाहिए।

हिमाचल में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। लाहौल-स्पीति के रोहतांग और आसपास के पर्वतीय इलाकों में बर्फ जमने से कुछ मार्गों पर आवाजाही प्रभावित होने की खबर है। चंबा जिले के साच पास और पांगी क्षेत्र में भी बर्फबारी दर्ज होने की रिपोर्ट है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, किन्नौर और चंबा के ऊंचे इलाकों में यात्रा करने वालों को सड़क और मौसम की ताजा स्थिति जांचकर ही निकलना चाहिए। IMD के 17 अक्टूबर के बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश के लिए कोई चेतावनी दर्ज नहीं है। स्थानीय स्तर पर बर्फबारी या सड़क बंद होने की स्थिति अलग हो सकती है।

यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में 17 अक्टूबर को मौसम सामान्य रहने की संभावना है। उत्तराखंड में भी 17 अक्टूबर के लिए IMD की ओर से कोई व्यापक मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है, हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को स्थानीय मौसम और सड़क की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। राजस्थान में भी फिलहाल व्यापक चेतावनी नहीं है। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में स्थानीय मौसम के अनुसार हल्की बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश के आसार

देश के दक्षिणी हिस्सों में कुछ राज्यों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं को लेकर स्थानीय पूर्वानुमान पर नजर रखना जरूरी है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लिए जिलेवार मौसम अपडेट देखना उपयोगी रहेगा। मौसम की स्थिति अलग-अलग क्षेत्रों में बदल सकती है।