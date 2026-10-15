IMD Weather Update: दिल्ली से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल तक आज कैसा रहेगा मौसम? कहां आंधी-बारिश का अलर्ट

IMD Weather Forecast Today: मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बिजली गिरने और गरज-चमक की संभावना है। वहीं, मध्य भारत और दक्षिणी राज्यों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।

IMD Weather Update 15 October 2026: अक्टूबर का महीना आधा बीत चुका है और उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। अब सुबह-शाम हल्की ठंडक देखने को मिल रही है, जबकि दोपहर के वक्त तेज धूप हो जाती है। कई जगहों पर आंधी-बारिश और गरज-चमक जैसी गतिविधियां भी दर्ज की जा रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 15 अक्टूबर को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में बिजली गिरने और आंधी-तूफान की आशंका है। कुछ राज्यों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। चलिए जानते हैं आज का देशभर का मौसम अपडेट।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में 15 अक्टूबर को मौसम में बदलाव की संभावना है। राजधानी दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश भी हो सकती है। IMD की चेतावनी के अनुसार कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। हालांकि हर जिले के अनुसार मौसम अलग हो सकता है।

हरियाणा में बारिश और तेज हवाओं की आशंका

IMD के अनुसार हरियाणा में गुरुवार को बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर समेत अन्य जिलों में मौसम बदल सकता है। इसके अलावा हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में भी जिला-स्तर पर मौसम में बदलाव होने की संभावना है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं।

पंजाब में आज बिगड़ सकता है मौसम

पंजाब में 15 अक्टूबर को बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। IMD के मौसम बुलेटिन में राज्य के लिए प्रतिकूल मौसम संबंधी संकेत दिए गए हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना और मोहाली समेत कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। इसके अलावा पटियाला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब में भी तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है।

हिमाचलमें आंधी-तूफान, बिजली गिरने का खतरा

हिमाचल प्रदेश में 15 अक्टूबर को गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना समेत कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब हो सकता है। खराब मौसम के दौरान पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। बिजली चमकने पर खुले स्थानों से दूर रहें और यात्रा पर निकलने से पहले मौसम संबंधी चेतावनी की जांच करें।

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर गरज-चमक और बारिश की संभावना के लिए मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखना जरूरी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बिहार और पूर्वी भारत में मौसम की स्थिति क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग रह सकती है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।