IMD Weather Update: दिल्ली में आज भी होगी बारिश ! हरियाणा-पंजाब और हिमाचल में बौछारें, देशभर का मौसम अपडेट

IMD Rain Forecast Today: मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। 13 से 15 सितंबर के बीच इन राज्यों में बारिश की गतिविधि तेज हो सकती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना है।

IMD Weather Update 12 September 2026: देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के मुताबिक 12 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लिए आज भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। असली बदलाव अगले दो-तीन दिनों में दिखाई देगा, जब हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब में बारिश की तीव्रता बढ़ने के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों पर बना निम्न दबाव क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना में है। इसके अलावा मानसून ट्रफ और उत्तर भारत के आसपास बने परिसंचरण भी बारिश की गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को आसमान बादलों से ढका रहने की संभावना है। IMD के मुताबिक सुबह से दोपहर के बीच कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोपहर से शाम के बीच एक और दौर में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान करीब 30-32 डिग्री और न्यूनतम 24-26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का असर थोड़ा अलग रह सकता है। NCR की बात करें, तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में भी बादल और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

हरियाणा में 13-14 सितंबर को भारी बारिश

हरियाणा में 12 सितंबर को IMD ने कोई भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि राज्य में कई स्थानों पर बादल और हल्की बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। 13 और 14 सितंबर को हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसलिए अगले 48 घंटों में मौसम पर खास नजर रखने की जरूरत होगी। IMD के मुताबिक हरियाणा में 17 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर बारिश जारी रह सकती है। राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ समेत सभी जिलों में स्थानीय मौसम के अनुसार बारिश या गरज-चमक की गतिविधि हो सकती है।

पंजाब में भी आज भारी बारिश का अलर्ट नहीं

पंजाब में भी 12 सितंबर को भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। फिर भी राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है। IMD ने 13 से 15 सितंबर के बीच पंजाब में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसलिए आज मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने के बावजूद आने वाले तीन दिन राज्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, बरनाला, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और मलेरकोटला समेत विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ में भी बादल और बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है।

हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से मिली राहत

हिमाचल प्रदेश में 12 सितंबर को IMD की ओर से कोई विशेष भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। हालांकि राज्य में 17 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर बारिश जारी रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना कम है और स्थानीय स्तर पर बारिश के दौर आते-जाते रह सकते हैं। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मौसम बदल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश भी सड़क पर फिसलन पैदा कर सकती है, जबकि तेज बारिश होने पर नालों में पानी बढ़ने, भूस्खलन या पत्थर गिरने का खतरा बढ़ सकता है।

मध्य भारत में बारिश का ज्यादा असर

मध्य भारत में 12 सितंबर को मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। IMD ने मध्य प्रदेश में 11-12 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में 12 सितंबर को भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में 13 और 14 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में गरज-चमक की गतिविधियां भी बनी रह सकती हैं। IMD के अनुसार गुजरात क्षेत्र में 13-14 सितंबर और सौराष्ट्र-कच्छ में 14 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना है। कोंकण-गोवा और मराठवाड़ा में 12-13 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में 13 सितंबर को बहुत भारी बारिश का अनुमान है।

पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी बारिश

पूर्वी भारत में ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बारिश का दौर बना रहेगा। ओडिशा में 12 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 13 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में 12 सितंबर को गरज-चमक के साथ तेज मौसम की स्थिति बन सकती है। बिहार में भी 17 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर बारिश जारी रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में 11-16 सितंबर के दौरान भारी बारिश की संभावना है, जबकि असम-मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का दौर बना रह सकता है। दक्षिण भारत में भी मानसून पूरी तरह शांत नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 12 सितंबर को व्यापक बारिश की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल समेत दक्षिण के कई हिस्सों में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश जारी रह सकती है।