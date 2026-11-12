IMD Weather Update: आज हिमाचल और पंजाब में होगी बारिश ! जानें दिल्ली-हरियाणा समेत देशभर का मौसम

IMD Weather Forecast: उत्तर भारत के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलाव हो रहा है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और चंबा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।

IMD Weather Forecast Today, 12 November 2026: देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। कहीं सुबह की धुंध और गिरते तापमान ने सर्दी का अहसास बढ़ा दिया है, तो कहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम की गतिविधियां मुख्य रूप से पहाड़ी राज्यों और पंजाब के कुछ हिस्सों तक सीमित रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में फिलहाल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। आइए जानते हैं कि 12 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और देश के अन्य राज्यों में मौसम कैसा रहने वाला है।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह के समय कई इलाकों में हल्की धुंध या धुंधली स्थिति देखने को मिल सकती है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। IMD के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह के समय हल्की धुंध के कारण कुछ स्थानों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल इन इलाकों में बारिश या गरज-चमक को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।

हरियाणा में आज मौसम कैसा रहेगा?

हरियाणा के लोगों के लिए 12 नवंबर का दिन सामान्य रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज बारिश, आंधी या गरज-चमक को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हरियाणा के मैदानी इलाकों में सीमित रहने की संभावना है। सुबह और देर रात तापमान में गिरावट के कारण हल्की ठंड महसूस हो सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और करनाल में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

पंजाब में आज बारिश का पूर्वानुमान

पंजाब में हरियाणा और दिल्ली की तुलना में मौसम कुछ अलग रह सकता है। IMD के अनुसार 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से छिटपुट बारिश होने की संभावना है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, लुधियाना, रूपनगर, मोहाली और तरनतारन समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में मौसम की स्थिति पर नजर रहेगी। खासकर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव वाले उत्तरी हिस्सों में बादलों की आवाजाही और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इन सभी जिलों के लिए अलग-अलग बारिश की पुष्टि नहीं हुई है।

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार

हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। राज्य मौसम केंद्र की ओर से कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और चंबा जिलों के लिए 12 नवंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले और मध्यवर्ती इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। शिमला, कुफरी, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, पालमपुर और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम बदल सकता है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर और ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम रहने के साथ बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखना जरूरी है।

देश के बाकी राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। 12 और 13 नवंबर को कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी 12 और 13 नवंबर को हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में फिलहाल व्यापक बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं है।

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है, जबकि केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 11 से 14 नवंबर के दौरान भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में 13 नवंबर के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस मौसम प्रणाली का असर आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के मौसम पर पड़ सकता है।